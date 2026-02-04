Las billeteras digitales son uno de los métodos de pago sin contacto de mayor expansión a nivel global, una tendencia que se afianza con rapidez en la República Dominicana: su crecimiento como canal alterno fue de un 24 % en el 2025, transando hasta 41,652.6 millones de pesos en ese período, de acuerdo Superintendencia de Bancos (SB) y el Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

Como gerente general de Visa en la República Dominicana, Gustavo Turquía cataloga las billeteras digitales como "la gran sorpresa" dentro del ecosistema de pagos, gracias a que incentivan el uso de las transacciones digitales en los comercios, mitigan fricciones de pago y previenen el fraude.

Indicó que cuando los usuarios acercan su teléfono para pagar con Apple Pay, Google Pay u otra aplicación disponible para ello, se genera una operación autenticada a través de un token digital que garantiza que la transacción se generó de manera segura.

"Nosotros creemos, apostamos, impulsamos y defendemos muchísimo el uso de las billeteras (digitales) como un mecanismo de impulsar el comercio", manifestó Turquía en una entrevista a Diario Libre durante Visa Payments 2026, un encuentro con actores del sistema financiero dominicano para compartir los principales avances en pagos digitales, tendencias de consumo y nuevas tecnologías en la industria financiera.

Recordó que el auge de estas herramientas es relevante para incentivar la inclusión financiera y la formalidad en una economía en la que el 90 % de los negocios son micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).

El uso de las billeteras digitales "tienen un crecimiento de triple dígito" en comparación con las transacciones tradicionales, asegura el ejecutivo. A nivel local, el registro de las tarjetas en billeteras digitales se duplicó en los últimos doce meses, pasando de 1,018,359 en enero a 2,081,699 en diciembre del 2025.

El auge de los token

Las billeteras funcionan de manera exitosa gracias a que su seguridad está proporcionada mediante tecnología token, una de las principales tendencias dentro del sistema de pagos y la principal apuesta de Visa como compañía que ofrece esta tecnología a bancos, fintech y comercios digitales.

La tokenización consiste en reemplazar las credenciales de las tarjetas de pago –representadas, por lo general, con un código de 16 números en el anverso o reverso del plástico– por un código token único para esa transacción, protegiendo así los datos sensibles de los usuarios.

"No hay cómo hablar del avance del e-commerce, del avance de las transacciones digitales sin la tokenización", asegura Turquía, quien explica que estos son capaces de reducir en hasta un 67 % los fraudes digitales y reduce en casi un 10 % la fricción en los pagos, facilitando así las operaciones financieras.

Esto ha hecho que el 50 % de las transacciones que se estén realizando en la región ya funcionen mediante token digital.

El sistema financiero dominicano ya cuenta con la infraestructura de tokenizar diversas transacciones digitales, con más del 90 % de los bancos que operan bajo esta tecnología. Para Turquía, la principal tarea es que los comercios la acepten e implementen para así robustecer sus operaciones digitales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/03/03022026-representante-de-visa-para-america-latina-9-be3d08c6.jpg Gustavo Turquía conversó con Diario Libre durante Visa Payments 2026, un encuentro con actores del sistema financiero para compartir los principales avances y tendencias en el sector. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ)

Pagos instantáneos, lo que viene

El avance en la transacción de los pagos instantáneos es otra de las tendencias más crecientes dentro del ecosistema financiero en la actualidad. Como compañía, Visa ofrece soluciones basadas en los datos que maneja en más de 200 países para proporcionar capas de seguridad a este tipo de operaciones.

En la República Dominicana, si bien el Banco Central ofrece este servicio a través de la Liquidación Bruta en Tiempo Real (LBTR), se espera que la entidad monetaria adopte una modalidad más avanzada para eficientizar aún más la modalidad y cuyo costo sería gratuito para los usuarios.

Otras tendencias

Otras tendencias que están impactando el ecosistema de pagos y en los que Visa está desplegando sus acciones para satisfacer las necesidades de sus clientes son:

Comercio agéntico: cada vez más, los usuarios confían en sus decisiones de compra en la inteligencia artificial generativa , lo que puede ser potenciado a través de soluciones que integren la IA para mejorar las transacciones vía e-commerce

cada vez más, los usuarios confían en sus decisiones de compra en la , lo que puede ser potenciado a través de soluciones que integren la IA para mejorar las transacciones vía Stable coins y blockchain: se trata de criptomonedas con un lastro financiero basado en las monedas tradicionales, siendo el dólar digital ( USDC ) una de las más extendidas actualmente. Sistemas como el blockchain garantizan el registro digital de estas operaciones de manera segura

se trata de criptomonedas con un lastro financiero basado en las monedas tradicionales, siendo el dólar digital ( ) una de las más extendidas actualmente. Sistemas como el garantizan el registro digital de estas operaciones de manera segura Biometría digital: es el uso de las características físicas de una persona que permiten verificar su identidad en sistemas digitales. En este caso, la multinacional trabaja en el desarrollo de Visa Passkeys, una tecnología que busca proteger la identidad digital del usuario –sus credenciales– utilizando la biometría de su dispositivo móvil,mejorando la experiencia de las compras digitales.

Visa Payments 2026 Visa Payments 2026 es un encuentro anual celebrado por la compañía enfocado en pagos digitales, tendencias de consumo y nuevas tecnologías. La tercera edición del evento –que comenzó en República Dominicana y ya forma parte de una feria regional que abarca a más de 10 países– cuenta con charlas y contenidos vinculados a los consumidores, las pymes y contenidos de tecnología e innovación, así como talleres sobre los servicios que puede ofrecer Visa al ecosistema financiero más allá de las tarjetas, incluyendo tecnología de seguridad, identidad digital y soluciones de datos.El evento cuenta con la participación de más de 150 clientes locales, incluyendo representantes de los principales bancos, adquirentes, fintechs y gremios como la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA).

