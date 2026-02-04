Cierre fiscal de 2025, reformas y alertas para 2026

En esta semana, el Ministerio de Hacienda y Economía dio a conocer los resultados de la ejecución presupuestaria del 2025. El comunicado de prensa tiene varios elementos a destacar.

El déficit finalizó en alrededor de 275,000 millones de pesos, similar al contemplado en el presupuesto reformulado de 276.6 mil millones de pesos. Como porcentaje del producto interno bruto (PIB), el balance o déficit se ha anunciado en 3.45 %. El presupuesto reformulado, contenía un resultado de 3.47 % del PIB.

¿Cómo se manejó el gasto público, y cómo se comportaron los ingresos para que el déficit estuviera cercano con el presupuesto? Los ingresos resultaron 2.5 % inferiores al monto del presupuesto final para 2025. La meta de 1,277.3 mil millones de pesos quedó unos 31,000 millones por debajo. Resultó optimista la estimación de incrementar las recaudaciones en más de 36,000 millones de pesos con respecto al presupuesto inicial de 2025. El aumento fue inferior a 5,000 millones de pesos con respecto al primer presupuesto.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/05/evolucion-deficit-fiscal-rd-58e1e3d0.png

En la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), las recaudaciones fueron 9,023 millones de pesos superiores al monto incluido en el presupuesto reformulado. Un incremento en las recaudaciones mineras de la DGII por 10,330 millones de pesos contribuyó al resultado positivo de ese ente recaudador con respecto al reformulado. El impacto sobre el consumo de la menor actividad productiva de 2025 se reflejó en niveles más bajos de recaudaciones en impuestos a bienes y servicios, como es el caso de selectivos y del ITBIS.

De los resultados publicados, se infiere una reducción del gasto corriente de 2.2 % o 29,140 millones de pesos, con relación al presupuesto final. La ejecución del gasto de capital finalizó 1.8 % por debajo del presupuesto revisado y alcanzó 2.6 %, de acuerdo con el Ministerio de Hacienda y Economía. Unos 3,834.5 millones de pesos no fueron gastados. A pesar de los resultados del déficit mostrados, es importante tener en cuenta que en comparación con el presupuesto original de 2025, la ejecución fue 13.2 % o RD$32,130 mil millones superior. En vista del ya explicado crecimiento en los ingresos, casi la totalidad del nuevo déficit provino de aplicaciones financieras.

¿Qué podría suceder en 2026? Desde 2023 la economía ha tratado de ser estimulada con medidas monetarias y fiscales. A pesar de políticas para incrementar el crédito y para aumentar el gasto público, en 2023 la economía creció 2.2 %, y en 2025, 2.1 %. El presupuesto vigente será reformulado en la segunda mitad del año. La reformulación incluirá elementos de gasto corriente, como mayores transferencias a las distribuidoras de electricidad del Estado, ya que el presupuesto inicial fue elaborado con un petróleo a 47.80 dólares y, unas transferencias subestimadas. Lo mismo podría ocurrir con el subsidio a los hidrocarburos.

En cuanto al gasto de capital, el discurso oficial ha sido que este debe aumentar para estimular la economía. Se repetirá el mismo patrón; no es de sorprender que se quiera llevar el gasto a 3.0 % del PIB, del 2.5 % incluido en el presupuesto aprobado.

Esta es una economía que, como esta institución ha señalado en múltiples oportunidades, y por muchos años, necesita un conjunto amplio de reformas estructurales que mejoren el clima de negocios. Un código laboral con cambios que reduzcan costos y haga más flexible la contratación de empleados; un sistema tributario menos oneroso, que simplifique la tributación; despolitizar la educación; entregar las EDE a inversionistas que asuman el negocio; aplicar una agenda desreguladora para eliminar normas y leyes que ahogan a emprendedores. Esas son algunas transformaciones muy necesarias. Como no se avance desde ya, se recurrirá a los estímulos. Las autoridades querrán presentar las mejores cifras que las circunstancias les permitan. En tal caso, no es descartable prever en 2026 un escenario de un déficit fiscal superior al de 2025.

__________

Una colaboración del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees).