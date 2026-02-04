La economía dominicana crece, pero a menor ritmo

Los datos recientes del IMAE muestran que la economía dominicana ha perdido dinamismo tras el rebote posterior a la pandemia. El crecimiento registrado en 2025 no solo es bajo, sino comparable al de 2023, lo que sugiere que la desaceleración puede no ser transitoria, sino parte de una tendencia que merece atención.

Frente a este escenario, se ha recurrido a estímulos de corto plazo. Entre ellos figuran medidas monetarias como la liberación de encaje legal, facilidades de liquidez rápida y la redención de títulos del Banco Central, así como impulsos fiscales derivados de revisiones presupuestarias que incrementan el gasto de capital. Estas herramientas pueden elevar temporalmente el crecimiento medido, pero no garantizan una mejora sostenida del bienestar.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/05/crecimiento-economia-rd-c0c7c939.png

Conviene aclarar qué se entiende por crecimiento real. No se trata solo de expandir el gasto o el crédito, sino de fortalecer la capacidad productiva de la economía. Por ello, explicar la desaceleración exclusivamente por factores externos resulta insuficiente. Para 2026, proyecciones de la Cepal indican que, en un contexto internacional similar, varias economías crecerían por encima de la República Dominicana, lo que apunta a desafíos internos no resueltos.

En este contexto, para la República Dominicana es necesario avanzar en reformas estructurales. Una reforma tributaria que reduzca la carga y simplifique el cumplimiento, cambios en el mercado laboral que disminuyan costos y rigideces, reforma al sector eléctrico, procesos de desregulación y mejoras sustanciales en educación son claves para elevar el crecimiento. Sin estos cambios, el país corre el riesgo de tener que conformarse con tasas de expansión cada vez más modestas.

__________

Una colaboración del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees).