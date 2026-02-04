Pérdidas de las EDE alcanzan el 42.9 % de la energía comprada

Según el último informe del Ministerio de Energía y Minas, a noviembre de 2025, las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE) acumularon pérdidas totales equivalentes al 42.9 % de la energía adquirida. Esto significa que, por cada 100 gigavatios-hora (GWh) comprados, se perdieron 42.9 GWh.

En términos absolutos, las EDE compraron 19,091.1 GWh durante enero-noviembre de 2025. De esa cantidad, 7,418.6 GWh no se facturaron, lo que representa pérdidas del 38.9 % del total adquirido. A esta cifra se añade un 4.1 % correspondiente a energía facturada pero no cobrada. La suma de ambas proporciones da como resultado el 42.9 % de pérdidas totales registradas hasta noviembre de 2025.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/05/perdidas-energia-47ec21af.png

Según la Ley de Presupuesto General del Estado 2026, se asignaron 85,150 millones de pesos para cubrir las transferencias a las EDE. Sin embargo, este monto fue presupuestado a partir de un supuesto del petróleo a 47.8 dólares por barril; sin embargo, las proyecciones de precio del petróleo y, por tanto, de los carburantes, serían superiores para 2026. Debido a esto, es razonable anticipar que las transferencias sean ajustadas, tal como ocurrió en la revisión del presupuesto para 2025.

Para 2025, se habían presupuestado originalmente 83,360.7 millones de pesos, sin embargo, luego de la revisión del presupuesto este monto aumentó a 101,985.7 millones de pesos.

A pesar de los recursos destinados, las pérdidas siguen representando una proporción significativa de la energía adquirida, evidencia de la ineficiencia del sistema eléctrico dominicano. Mientras el financiamiento de las EDE provenga de fondos públicos, el costo de la ineficiencia se transfiere a los contribuyentes, que terminan cubriendo la energía perdida.