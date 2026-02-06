El uso de los cheques disminuye en casi un 60 % en la última década

Cada vez hay menos cheques y más pagos instantáneos en la economía dominicana. ( SHUTTERSTOCK )

A medida que el sistema de pagos en la República Dominicana avanza hacia la digitalización y la automatización en beneficio de los sectores productivos y hogares, los cheques entran cada vez más en desuso: si en el 2015 se realizaron pagos a través de la emisión de 36 millones de cheques, en el 2025 solo se necesitaron 14.4 millones, para una caída de casi 60 % en la última década.

Diez años atrás, los cheques representaron el 10.6 % del volumen de pagos, una proporción que cayó hasta un 2.5 % en el 2025, de acuerdo al Banco Central de la República Dominicana (BCRD), cuyos datos muestran que este instrumento fue superado por el uso de tarjetas– de débito, crédito y otras– en un 64.1 %, seguido de las transferencias electrónicas, que ocuparon el 32.4 %.

Si se observan los números tomando en cuenta los montos pagados, las transferencias electrónicas –tanto directas como a través del sistema de Pagos al Instante– abarcaron el 80.3 % de la participación, con 17.1 billones de pesos; las tarjetas pasan a ocupar el 9.8 %, movilizando hasta 2.1 billones y los cheques el 9.9 %, con 2.1 billones.

Esto es una muestra clara de cuánto se han expandido las operaciones financieras electrónicas y digitales en la República Dominicana, a un ritmo que ya está desplazando a los instrumentos tradicionales.

Pagados por los bancos múltiples

Los cheques son un instrumento de pago –generalmente físico– mediante el cual el titular de una cuenta autoriza a su entidad de intermediación financiera a pagar una suma de dinero a otra persona o entidad. Este destinatario, a cuyo nombre se libra el cheque, debe endosarlo para adquirir el derecho a cobrarlo.

De acuerdo a los datos, la banca múltiple es el segmento que acapara el 99.7 % de la cantidad de cheques que se pagaron dentro de la economía, movilizando hasta una media de 169,505.6 millones de pesos mensuales durante el año pasado.

Así, las demás entidades presentan pagos a través de cantidades casi marginales. El año pasado, las asociaciones de ahorros y préstamos pagaron un total de 33,289 cheques, por un valor en conjunto de 23,483.7 millones de pesos.

A estos les siguieron los bancos de ahorro y crédito, con 9,452 cheques valorados en 3,929.7 millones de pesos y las instituciones financieras no monetarias del sector público, con 3,307 cheques con un valor total de 9,726 millones de pesos.

Su uso en la República Dominicana está regulado a través de la Ley 2859 sobre Cheques y sus modificaciones a través de la Ley 62-00.

¿Cuántos de estos cheques no logran cobrarse?

En algunas ocasiones, la entidad financiera no efectúa el pago del cheque debido, por lo general, a que este registra fondos insuficientes.

El año pasado solo 2,136 cheques fueron devueltos por esta causa, tanto aquellos recibidos por las entidades de intermediación financiera vía depósitos, como los que fueron liquidados a través del Sistema de Compensación de cheques del Banco Central, con un valor de 675.6 millones de pesos.

Si se compara este volumen con los 14.1 millones de cheques que efectivamente se pagaron el año pasado, lo cierto es que la proporción de aquellos que no pudieron cobrarse por fondos insuficientes son mínimos.