La DGII recaudó RD$94,751.7 millones en enero

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) informó que recaudó 94,751.7 millones de pesos en enero, lo que representa un incremento de 9,426.2 millones de pesos respecto a igual mes del año pasado, equivalente a un alza de un 11 %.

El resultado implica un cumplimiento de un 102.6 % de la meta establecida en el presupuesto general, superando lo estimado en 2,429.1 millones de pesos.

La DGII destacó que, al excluir los ingresos extraordinarios registrados tanto en 2025 como en 2026, el crecimiento mensual fue de un 5 %, equivalente a 3,954.3 millones de pesos adicionales.

Resaltó que sus ingresos representan el 81.2 % del total de los tributos recibidos por el Estado a través de las distintas entidades recaudadoras, consolidando su rol fundamental en el financiamiento de las políticas públicas.

Desempeño de los impuestos

En cuanto a los principales tributos, el impuesto sobre transferencias de bienes industrializados y servicios (ITBIS) generó 25,142.6 millones de pesos, para un crecimiento interanual de un 14.8 %, equivalente a 3,240.7 millones más que en enero de 2025.

Este comportamiento se sustentó en el aumento de las ventas totales y gravadas, con crecimientos de 12.9 % y 7.9 %, respectivamente, impulsados principalmente por los sectores comercio, otros servicios y hoteles, bares y restaurantes.

Por otro lado, el impuesto sobre la renta de las personas físicas recaudó 14,502.9 millones de pesos, para un alza de un 13.2 %, equivalente a 1,689.2 millones de pesos adicionales, explicado en gran medida por el incremento de un 14.3 % en el impuesto sobre la renta de los asalariados.

Te puede interesar Las exportaciones de oro aportaron un gran brillo a los ingresos del país en 2025

En tanto, el impuesto sobre la renta de las empresas y activos alcanzó los 13,139.7 millones de pesos, con un crecimiento interanual de 6.7 %, lo que representa 820.4 millones de pesos más que en enero de 2025.

De manera extraordinaria, los impuestos a la minería registraron un recaudo de 11,006.7 millones de pesos, para una variación positiva de 5,419.9 millones respecto al mismo mes del año anterior, equivalente a un crecimiento de un 97 %, impulsado por el alza en el precio del oro y una mayor eficiencia en los costos de producción del sector.

Finalmente, el impuesto selectivo a los combustibles generó 7,322.1 millones de pesos, mientras que los demás tributos aportaron en conjunto 23,637.7 millones de pesos, completando el total recaudado por la DGII el pasado mes.