El Gobierno desaceleró los gastos corrientes en enero

El Gobierno dominicano inició el 2026 gastando en promedio 4,549 millones de pesos diarios, una cifra que implica una desaceleración en comparación con los 5,066.8 millones del año anterior, debido a una reducción en la partida de gastos corrientes, aunque se registró un incremento en los gastos de capital.

En los primeros 30 días de enero de este año, se devengaron 136,471.9 millones de pesos, una cifra que implica una caída de un 13.1 %, con relación a lo gastado entre el 1 y el 31 de enero de 2025, cuando el monto alcanzó los 157,072.2 millones de pesos.

Así lo establecen los registros de la Dirección General de Presupuesto (Digepres), en los cuales se refleja que la principal reducción fue en los gastos corrientes.

Del 1 al 30 de enero de 2026, se devengaron 112,217.9 millones de pesos en esa partida, una cifra que implica una baja de un 13.5 % en comparación con los 129,720.3 millones de pesos gastados durante el primer mes del año pasado.

Sin embargo, dentro de la citada partida, la principal caída del gasto fue en los intereses de la deuda. Mientras entre el 1 y el 31 de enero del año pasado se devengaron 53,796.7 millones de pesos para ese fin, al 30 del mismo mes pero de este 2026, la cifra fue de 35,557.6 millones, para una variación absoluta de 18,239.1 millones de pesos.

Aunque durante el inicio del año el gasto corriente del Gobierno presentó una disminución, la partida tiene presupuestado un incremento absoluto de 138,598.8 millones de pesos para 2026, respecto al presupuesto inicial del año anterior, de acuerdo con Digepres.

De igual forma, la partida destinada a financiamiento (disminución de pasivos) mostró una reducción de un 20.6 %, al pasar de 22,813.3 millones de pesos en enero de 2025 a 18,122.4 millones en igual mes de este año, equivalente a una caída absoluta de 4,690.9 millones de pesos.

Gasto de capital

En el primer mes de este año, la única de las partidas que registró un aumento en los recursos devengados fue el gasto de capital, impulsado principalmente por las construcciones en proceso y los activos fijos.

En los primeros 30 días de 2026, para el gasto de capital, se destinaron 6,131.6 millones de pesos, una cifra que implica un aumento de un 35.1 % al compararse con los 4,538.6 millones de pesos gastados para ese propósito entre el 1 y el 31 de enero del año anterior.

El incremento estuvo sustentado por un alza de 1,032.3 millones de pesos para las construcciones en proceso y 1,007.1 millones de pesos para activos fijos, según los reportes de la Digepres.