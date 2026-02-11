La deuda pública dominicana al cierre de 2025

En diez años la deuda del SPNF se ha multiplicado por 2.3 veces. ( SHUTTERSTOCK )

Al cierre del 2025, la deuda pública consolidada de RD alcanzó los 76,248.6 millones de dólares. Monto compuesto por la deuda del Sector Público No Financiero (SPNF), que ascendió a 61,549.9 millones de dólares, y la deuda del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), que representó 14,698.7 millones de dólares.

A diciembre del 2025, la deuda del SPNF representó 47.9 % del producto interno bruto (PIB), mientras que el año pasado era de 46.3 %. Al agregar la deuda del BCRD (11.4 % del PIB), se obtiene la deuda pública consolidada que se ubicó en 59.4 %.

En perspectiva, hace 10 años, en el 2016, la deuda del SPNF equivalía a 36.9 % del PIB o 11 puntos más baja, con un monto de 26,757.8 millones de dólares. Esta cifra implica que la deuda en términos nominales se ha multiplicado por 2.3 veces.

Si bien la deuda como proporción del PIB es un indicador ampliamente utilizado para evaluar la sostenibilidad fiscal, resulta insuficiente para reflejar su impacto real. Un enfoque más ilustrativo es observar el peso del pago de intereses de la deuda sobre los ingresos tributarios: según el presupuesto aprobado para el 2026, estos pagos representarían el 26.2 % de los ingresos tributarios.

El hecho de que la deuda continúe aumentando señala que la regla fiscal vigente en el país no ha sido suficiente para limitar el crecimiento del déficit. En este contexto, contener el ritmo de endeudamiento exige avanzar hacia una reducción del gasto y un uso más eficiente de los recursos públicos. Dado que, de mantenerse esta tendencia, la deuda y por ende el pago de intereses, presupuestado en casi 4 % del PIB para el 2026, seguirá al alza.

Una colaboración del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees).