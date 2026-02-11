Desarrollo de las mipymes, informalidad y el reto de la factura electrónica

Los impuestos son el principal obstáculo para el desarrollo de las mipymes en la República Dominicana. En la Encuesta Nacional de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (mipymes) 2022-2023, realizada por el Banco Central de la República Dominicana (BCRD) y el Ministerio de Industria , Comercio y Mipymes (MICM), más de un quinto de las empresas reportaron que el pago de impuestos a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) es el mayor obstáculo administrativo que enfrentan.

Los resultados de la encuesta del BCRD y el MICM son consistentes con los publicados por el Banco Mundial en el Memorándum Económico de República Dominicana, 2023. En este, el 25 % de las empresas formales expresó que la carga impositiva era su principal obstáculo para desarrollarse.

Al momento de hacer la encuesta, solo el 14.8 % de las mypimes eran formales. En consecuencia, de acuerdo con la encuesta, la informalidad dentro de las mipymes ronda el 85 % en la República Dominicana; de un universo que en ese momento representaba unas 404,000 empresas.

¿Por qué no existe mayor formalización? Las respuestas a las encuestas del BCRD y MICM, y a la empleada por el Banco Mundial, son elocuentes en cuanto a la tributación. Sin embargo, existen otras limitantes a su desarrollo.

Las mipymes enfrentan otros obstáculos. La energía eléctrica se encuentra en el segundo lugar. La permisología estuvo presente dentro de las limitaciones que enfrentan las empresas. Los permisos sanitarios de Salud Pública estuvieron entre las dificultades señaladas. Es decir, que la obtención de registros sanitarios, y las licencias o permisos sanitarios, afectan a una proporción importante de empresas del país. En este caso, no solo a las micro, pequeñas y medianas, sino también a grandes empresas. En adición, se encuentran los permisos de construcción.

La administración de permisos de diferentes tipos se ha convertido en una traba para el desarrollo de nuevos negocios; para un mejor clima empresarial. En consecuencia, las inversiones son afectadas. El desarrollo económico, o la creación de valor por medio de mayores procesos productivos e innovación requiere flexibilidad.

Ante la realidad de que la economía dominicana necesita reformas para crecer, no es aceptable que los emprendedores se enfrenten a un sistema de permisos obsoletos. La permisología debe ser simplificada: eliminando permisos que no son más que obstáculos o redundantes. Los permisos que sí apliquen deben ser administrados de manera ágil y transparente, o predominar el silencio administrativo.

Poder abrir una cuenta bancaria es otro obstáculo mencionado por los encuestados. Ahora bien, muchas empresas mipymes tienen acceso al crédito, según datos de la Superintendencia de Bancos (SB). Las mipymes, de acuerdo con el criterio de clasificación de la SB, que difiere de la encuesta BCRD/MICM, ocupaban alrededor del 46 % del crédito comercial, en el primer trimestre del 2025. En tal sentido es importante detenerse un momento a tratar el tema del financiamiento a las mipymes.

Primero, según esos mismos datos de la SB, ese grupo de empresas enfrenta, en promedio, una tasa que puede ser cuatro puntos porcentuales superior al resto de los tomadores de crédito. En ese momento, el financiamiento a las mipymes era 40 % más alto, medido por la tasa promedio de sus préstamos. Es consistente con el riesgo de ese grupo; su tasa de morosidad era unas 6.6 veces superior al resto de los demás deudores. En tal sentido, dentro de las mismas mipymes hay diferencias importantes, como que las microempresas mantenían una morosidad 6.4 veces mayor a la de las medianas empresas.

La realidad es consistente con los datos de la encuesta BCRD/MICM. Los tres criterios siguientes representaron el 31.1 % de por qué las mipymes no acceden a endeudamiento en el sistema financiero: 1) considerar que no serían sujetos de crédito, 2) no podrían pagar las deudas, y 3) los intereses y comisiones son muy altos.

En mayo de este año deberá aplicarse un elemento que impactará, sobre todo, a las micro y pequeñas empresas. La factura electrónica deberá aplicarse, si no se otorga una prórroga, a todas las empresas del país. Hasta el momento, luego de haberse aplicado una prórroga para llegar a esta cifra, al 5 de febrero había 24,312 emisores electrónicos registrados ante la DGII. Los datos del año 2024 de la DGII dicen que 275,950 empresas estaban registradas como contribuyentes activos, de las cuales el 58 % eran personas jurídicas como tales, y el resto personas físicas o individuos. Si esta cifra tuviera un apego superior a la realidad, por alguna razón, a la de la encuesta BCRD/MICM, muestra el reto que tiene la administración tributaria para la inclusión de las empresas faltantes. Mayo está muy cerca. Con tasas altas de tributación, dicho por los mismos empresarios de mipymes, que son los que representan la mayor parte de los faltantes por adherirse a esta modalidad de reporte, el reto tiene la vara muy alta.

En otros países de América Latina, de acuerdo con estudios realizados, empresas han optado por cerrar antes que someterse a un sistema tributario que ellas mismas catalogan de oneroso.

Con estas líneas, hemos tratado de exponer retos que enfrentan las mipymes y su propensión a ser informales. Ayudan a enfatizar la necesidad de reformas estructurales en el país, para que todas las empresas, sin importar su tamaño, puedan operar dentro de un mejor clima de negocios. Las cifras de crecimiento señalan que debemos mirar hacia adentro, y no enfocarnos en condiciones externas como la causa de la tendencia hacia el bajo desempeño económico estructural.

__________

Una colaboración del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees).