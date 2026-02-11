×
Deuda pública

Gobierno coloca deuda en el exterior por US$2,750 millones

Recursos serán utilizados para financiar el presupuesto del Estado para 2026

    Expandir imagen
    Gobierno coloca deuda en el exterior por US$2,750 millones
    Fachada del Ministerio de Hacienda. (FUENTE EXTERNA)

    El Gobierno dominicano, a través del Ministerio de Hacienda y Economía (MHE), realizó una emisión de bonos soberanos en los mercados internacionales por un monto total de 2,750 millones de dólares, recursos que forman parte del plan de financiamiento aprobado en la Ley de Presupuesto General del Estado 2026.

    De acuerdo con una nota de prensa del MHE, la emisión estuvo estructurada en dos tramos: 1,250 millones de dólares con vencimiento a ocho años y una tasa de 5.75 %, y 1,500 millones de dólares, con vencimiento a 12.25 años y una tasa de 6.15 %.

    • La operación registró una demanda superior a 7,200 millones de dólares, equivalente a aproximadamente 2.6 veces el monto ofertado, a pesar de haberse realizado en un entorno internacional caracterizado por alta volatilidad financiera, tasas de interés elevadas y episodios de incertidumbre en los mercados emergentes, reflejando la confianza de inversionistas internacionales en la economía dominicana.

    Riesgo país

    La República Dominicana mantiene uno de los niveles de riesgo país (EMBI) más bajos de su historia reciente

    Este indicador, que mide la percepción de riesgo de los inversionistas internacionales, se ha mantenido consistentemente por debajo del promedio regional, lo que resalta la fortaleza de los fundamentos macroeconómicos del país, la estabilidad institucional y el manejo prudente de las finanzas públicas. 

    El Gobierno reiteró su compromiso con una política fiscal responsable, transparente y sostenible, orientada a preservar la estabilidad macroeconómica, promover el crecimiento económico e impulsar el bienestar de la población.

