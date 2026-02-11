El Gobierno no logró ajustarse en 2025 a su estrategia de deuda pública

La deuda de los dominicanos cerró el año pasado en 61,549.9 millones de dólares, un incremento de un 6.9 % con relación al año anterior. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

El Estado dominicano asumió compromisos crediticios por 3,962.7 millones de dólares (245,885.5 millones de pesos a la tasa de cambio promedio) durante el año pasado, contratada principalmente mediante la colocación de bonos en el mercado internacional, alejándose así de su Estrategia de deuda pública a mediano plazo 2024-2028.

El documento establece que el Estado se propone aumentar el financiamiento proveniente de organismos multilaterales y bilaterales, los préstamos en el mercado interno y reducir la proporción de deuda en moneda extranjera, pero en 2025 el crédito provino principalmente de la emisión de bonos en el mercado externo.

En términos generales, la deuda de los dominicanos cerró el año pasado en 61,549.9 millones de dólares, un incremento de un 6.9 % con relación al año anterior, cuando la cifra se ubicó en 57,587.2 millones de dólares.

La mayor parte del financiamiento contratado el año pasado con acreedores privados, ascendente a 4,321.1 millones de dólares, fue en bonos (4,272.8 millones) y con la banca externa (48.2 millones). Esto provocó que la proporción de la deuda exterior pasara de un 70.7 % del portafolio a un 73.9 %, de acuerdo con los registros de la Dirección General de Crédito Público.

En tanto, los nuevos préstamos con los organismos multilaterales ascendieron a 295 millones de dólares, mientras que la deuda bilateral sumó 123.2 millones.

Sin embargo, en la estrategia para el manejo de la deuda pública en los próximos cuatro años, las autoridades fiscales se proponían incrementar la proporción de financiamientos bilaterales y multilaterales, entre otras cosas, porque estos ofrecen niveles menores de tasa de interés frente a otras fuentes financieras, como bonos domésticos y soberanos.

En los últimos cinco años, la deuda contratada a través de multilaterales y bilaterales promedió un 18.2 %. Al cierre del 2028, se espera que al menos 26 % de las necesidades brutas de financiamientos sean contratadas a través de estos organismos, recoge el informe.

No obstante, la participación de esos financiamientos en el portafolio de deuda del país se redujo el año pasado en 1.3 puntos porcentuales, con relación al 2024, al pasar de 18.7 % a un 17.4 %.

Deuda interna

Con la Estrategia de deuda, aunque no tiene un carácter obligatorio en su cumplimiento porque los planes de financiamiento están sujetos a las condiciones de mercado, las autoridades se propusieron elevar la proporción de deuda en el mercado local, a través de subastas domésticas.

En 2025, los compromisos crediticios internos del Estado dominicano se redujeron en 776.6 millones de dólares, pasando desde los 16,847.2 millones al cierre de 2024 a 16,070.6 millones de dólares, según las estadísticas de Crédito Público.

En términos generales, la representación de la deuda interna dentro de la cartera cayó en 3.2 puntos porcentuales el año pasado, en comparación con el 2024, pasando de un 29.3 % a un 26.1 %.

Durante el primer semestre del 2025, la tasa de interés promedio de la deuda pública en el mercado local, denominada en pesos, registró un incremento de 0.4 puntos porcentuales con relación a igual período del año 2024, cuando pasó de 10.7 % a un 11.1 %, de acuerdo con los registros del Ministerio de Hacienda.

