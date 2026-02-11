Obstáculos a los que se enfrentan las mipymes en República Dominicana
Más de 344 mil mipymes funcionan en la informalidad en República Dominicana
En el estudio "Las micro, pequeñas y medianas empresas en República Dominicana 2022–2023", elaborado por el Banco Central de la República Dominicana (BCRD) y el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), se identificaron los principales obstáculos que enfrenta este segmento a partir de la Encuesta Nacional a las Mipymes 2023.
El obstáculo más citado es el alto pago de impuestos a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), señalado por el 20.8 % de los encuestados, seguido por la conexión del servicio eléctrico con 15.6 %. También destacan los procedimientos de vinculación, desvinculación y pagos a la Tesorería de la Seguridad Social, que representan 9.4 %, y la conexión de servicios de internet con 8.8 %, ambos trámites esenciales para cualquier operación formal.
En menor proporción, aparecen los permisos sanitarios del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, con 6.2 %, y la apertura de cuentas bancarias, con 5.5 %.
Además, también se mencionaron los permisos de importación o exportación, licencias de construcción y permisos en la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi).
Según el mismo estudio, en el 2022 solo el 14.8 % de mipymes en la República Dominicana eran formales, es decir, 85.2 % se encontraban dentro del sector informal. En otras palabras, de las 404,034 mipymes en el país, 344,237 operaban desde la informalidad.
Reducir tiempos, costos y simplificar el sistema tributario permitiría que las empresas concentren más recursos en aumentar su producción y menos en procesos burocráticos. Un entorno administrativo más eficiente podría incentivar a que muchos negocios que hoy operan desde la informalidad decidan incorporarse al sistema, ampliando la base tributaria.
__________
Una colaboración del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees).