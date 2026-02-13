Crecen los pagos entre países centroamericanos y RD

La República Dominicana transfirió más recursos a los países integrantes del Consejo Monetario Centroamericano (CMCA) que los recibidos desde esas naciones, siendo Guatemala el principal destino de las transferencias realizadas durante el 2025 desde territorio nacional a través del Sistema de Interconexión de Pagos (SIPA).

El año pasado, entre los miembros del CMCA, que incluye además a los bancos centrales de El Salvador, Costa Rica, Honduras y Nicaragua, se transfirieron 472.3 millones de dólares, una cifra que implica un crecimiento de un 31.3 % con relación a los 359.8 millones de dólares transados en 2024.

Desde la economía dominicana se movilizaron pagos por 59.2 millones de dólares hacia los diferentes integrantes del organismo regional. Guatemala fue el principal destino de esas transferencias a través del SIPA, con 48.1 millones de dólares, equivalente al 81.2 % del total.

El monto transferido hacia las citadas naciones desde el país durante el año pasado implica un crecimiento de un 2.9 %, en comparación con 2024, cuando la cifra alcanzó los 57.5 millones de dólares en pagos.

En tanto, el país solo recibió 12.6 millones de dólares en transferencias desde los Estados miembros de Consejo Monetario en 2025. Sin embargo, el monto representa un crecimiento de un 472.7 % cuando se compara con los 2.2 millones de dólares percibidos el año anterior.

Guatemala y Honduras figuran como las naciones centroamericanas donde se originó el mayor monto transferido hacia el territorio dominicano el año pasado, con 4.3 millones y 4 millones de dólares, respectivamente, representando entre ambas el 65.9 %.

En el mercado laboral

En el mercado de trabajo formal dominicano laboraban hasta noviembre del año pasado 186 ciudadanos guatemalteco y 152 nicaragüenses, con un salario promedio cotizable de 152,254 pesos y 93,218.2 pesos, respectivamente, de acuerdo con los registros de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS).

En el caso de los guatemaltecos, figuraron hasta el onceavo mes de 2025 como los sextos extranjeros con mejor sueldo promedio cotizable, según las estadísticas de la TSS.

Dentro del Sistema de Interconexión de Pagos, El Salvador es el país desde el cual salió la mayor parte del monto transado el año pasado, con el 71 % del total, equivalente a 335.6 millones de dólares. Mientras, Guatemala fue el receptor del 45.4 % de los pagos realizados a través del SIPA, representando 214.5 millones de dólares.

El año pasado se realizaron 62.8 millones de transferencias mediante el Sistema de Interconexión de Pagos, un 46.6 % más que en 2024, según los registros del Consejo Monetario Centroamericano.