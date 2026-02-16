Banco Promerica recibe inyección de capital de 10 millones de dólares

Banco Promerica anunció una inyección de capital de 10 millones de dólares por parte de su matriz Promerica Financial Corporation. ( FUENTE EXTERNA )

Banco Promerica anunció una inyección de capital de 10 millones de dólares por parte de su matriz Promerica Financial Corporation, marcando un hito estratégico en su trayectoria de más de 25 años en República Dominicana.

Esta operación está orientada a "fortalecer aún más la favorable posición financiera de la institución y respaldar su ambicioso plan de crecimiento sostenible en la República Dominicana".

La entidad subraya en una nota de prensa que ha mantenido un crecimiento sostenido en sus principales indicadores financieros. Al cierre de diciembre 2025, los activos alcanzaron RD$86,992 millones, lo que representa un incremento interanual de 25.9%, muy por encima del 7.9% registrado por la banca múltiple.

En cuanto a la cartera de crédito, el banco reportó un crecimiento de 32.8%, totalizando RD$52,700 millones frente a RD$39,683 millones en el mismo período del año anterior, superando ampliamente el promedio del sistema, que se sitúo en 9.1%.

Estos resultados han estado respaldados por una gestión prudente del riesgo, reflejada en una morosidad estresada de 4.9% (noviembre 2025), lo que posiciona a Banco Promerica como el banco con mejor desempeño entre los bancos que atienden a los principales segmentos de clientes de la banca múltiple en la República Dominicana.

Carlos Julio Camilo presidente ejecutivo de Banco Promerica indicó que "esta capitalización representa un voto de confianza por parte de nuestros accionistas en la fortaleza de nuestro modelo de negocio y en la visión de largo plazo que guía cada una de nuestras decisiones", afirmó Camilo.

"En Banco Promerica reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo sostenible de la República Dominicana, impulsando la innovación, promoviendo la inclusión financiera y apoyando activamente el crecimiento de los sectores productivos del país", agregó.

El crecimiento del banco también ha estado respaldado por un plan de expansión que le ha permitido estar más cerca de sus clientes mediante la apertura de múltiples sucursales en los últimos cinco años. Entre estas se incluyen las oficinas de La Vega, San Francisco de Macorís, el moderno Centro Regional del Cibao en Santiago, así como las sucursales Coral Mall, Gustavo Mejía Ricart, Gazcue e Independencia.

De igual forma, la entidad ha realizado importantes inversiones en infraestructura tecnológica, fortaleciendo su posicionamiento como referente de innovación en la banca dominicana. Como resultado de estos esfuerzos, el banco fue reconocido en la categoría Oro del ranking de digitalización de la Superintendencia de Bancos.

La entidad continuará apoyando activamente a los sectores productivos, promoviendo el acceso a financiamiento responsable, impulsando la innovación y manteniendo los más altos estándares de gestión, gobierno corporativo y solidez financiera, con una visión clara de largo plazo orientada a generar impacto positivo para sus clientes, aliados estratégicos y la economía nacional.

Sobre Banco Promerica

Con sede en Santo Domingo, Banco Promerica es un banco múltiple con 25 años de presencia local, con énfasis en la atención de clientes personales, en la pequeña y mediana empresa, en clientes corporativos e institucionales, así como en el negocio de Medios de Pago. Es miembro de Grupo Promerica (a través de la sociedad controladora Promerica Financial Corporation), el cual opera en 9 países ubicados en Centroamérica, Ecuador, Islas Caimán y República Dominicana..