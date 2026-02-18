Una década de deuda pública en aumento: de 36.9 a 47.9 % del PIB
De acuerdo con la Dirección General de Crédito Público, al cierre del 2025, la deuda del Sector Público No Financiero (SPNF) fue de 61,549.9 millones de dólares, es decir, 47.9 % del PIB. Este nivel representa un incremento respecto al 2024, donde se situó en 46.3 %, y continúa la tendencia creciente que se puede ver durante todo el período.
En el 2016 la deuda del SPNF representaba 36.9 % del PIB. Es decir, en una década, la deuda como porcentaje del PIB se ha incrementado en 11 puntos porcentuales. El monto absoluto de la deuda aumentó un 130 % en la última década.
Aunque el nivel actual permanece por debajo del máximo observado durante la pandemia, este supera considerablemente los niveles vistos previo a la pandemia. Entre el 2016 y 2019 la deuda ya mostraba una tendencia al alza, pasando de 36.9 a 40.4 %.
Según el Banco Central de la República Dominicana, en la última década la economía creció en promedio 4.3 % anual, mientras que la deuda del SPNF lo hizo a un ritmo de 9.8 %. Es decir, el país se endeuda a un ritmo mayor al que crece su producto interno bruto.
La ley de responsabilidad fiscal que empezó a aplicarse con el presupuesto de 2025 no es suficiente para controlar el incremento del déficit fiscal. En lugar de acercarse a la meta de la ley de un endeudamiento inferior al 40 % del PIB en 2035, se ha alejado. La situación refleja la necesidad de mayor control en el gasto y, en consecuencia, del endeudamiento público.
Una colaboración del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees).