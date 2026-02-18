Harvard baja proyección: la RD crecería 3.82 % hasta el 2034

El Growth Lab de la Universidad de Harvard publicó sus más recientes proyecciones de crecimiento económico. Para la República Dominicana, estas estimaciones indican que el producto interno bruto (PIB) real podría expandirse en promedio en torno al 3.82 % anual hacia 2034. Al mirar cómo han cambiado estas proyecciones a lo largo del tiempo, se nota que las estimaciones recientes son más bajas que las de años anteriores.

Estas proyecciones de crecimiento se basan en el Índice de Complejidad Económica, un indicador que busca capturar la diversidad y sofisticación de las capacidades productivas de un país. La idea es que aquellas economías las cuales exhiben un nivel de complejidad superior al esperado para su nivel de ingresos tienden a mostrar un mayor potencial de crecimiento.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/19/imagen-como-han-cambiado-las-proyecciones-de-crecimiento-para-rd-c53da6b2.png

La complejidad económica refleja el conocimiento productivo que una sociedad posee. Este no se limita a la educación formal ni a lo aprendido en aulas o manuales, sino que también surge con la práctica, la experiencia y la participación en actividades productivas reales. En este proceso, la inversión y la llegada de empresas extranjeras desempeñan un papel clave, al introducir nuevas capacidades, tecnologías y formas de organización.

Entonces, ¿cómo mejorar estas proyecciones y aumentar la capacidad de crecimiento?, ¿cómo acumular y aplicar más conocimiento productivo? Las reformas estructurales pueden representar un paso en esa dirección. Reformas que van desde un sistema tributario más competitivo, hasta mejoras en el mercado laboral y en el sector energético, entre otras. En definitiva, fortaleciendo el clima de negocios del país.

__________

Una colaboración del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees).