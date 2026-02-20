Los aranceles que anuncia Trump son temporales

Es una medida de carácter temporal y, si desea prolongarla más allá de 150 días, deberá someterla a la aprobación del Congreso. Con ese marco legal, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que firmará una orden ejecutiva para imponer un arancel global del 10 % a las importaciones, amparado en la Sección 122 de la Trade Act of 1974.

La decisión se produce después de que el Tribunal Supremo invalidara la mayoría de los gravámenes comerciales adoptados previamente por su Administración, lo que obligó al mandatario a recurrir a una herramienta distinta dentro del marco jurídico comercial estadounidense.

La Sección 122 autoriza al presidente a establecer aranceles adicionales de hasta un 15 % o imponer cuotas de importación cuando exista un déficit grave y persistente en la balanza de pagos o una situación económica que requiera acción inmediata.

A diferencia de otros mecanismos utilizados en años recientes —como los basados en seguridad nacional o en prácticas comerciales desleales—, esta disposición está concebida como un recurso de emergencia y con límites temporales definidos.

Implicaciones y posibles controversias del arancel global

La normativa establece que las restricciones pueden mantenerse por un máximo de 150 días. Si el Ejecutivo pretende extenderlas, debe obtener el visto bueno del Congreso, lo que introduce un contrapeso legislativo.

Trump no precisó qué países o sectores serían los más impactados por el arancel del 10 %, aunque al tratarse de una medida global alcanzaría a la mayoría de los socios comerciales de Estados Unidos.

Analistas en comercio internacional advierten que el uso de la Sección 122 es poco frecuente y podría dar lugar a nuevas disputas judiciales, especialmente si se cuestiona la justificación económica presentada por la Casa Blanca.