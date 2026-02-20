×
Billetes

Nuevos billetes de RD$2000 circularán desde el próximo martes

El Banco Central afirmó que tienen las mismas características de seguridad de los que se encuentran actualmente en circulación

    Expandir imagen
    Nuevos billetes de RD$2000 circularán desde el próximo martes
    Los nuevos billetes de RD$2000 que estarán en circulación. (FUENTE EXTERNA)

    El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) informó que a partir del próximo martes 24 de febrero circularán los nuevos billetes de 2,000 pesos, año 2025.

    Estos billetes, cuya fabricación se ordenó mediante licitación pública internacional en mayo del año pasado, contienen las mismas características de seguridad de los que se encuentran actualmente en circulación, manteniendo su fuerza liberatoria para el pago de todas las obligaciones públicas y privadas.

    • Entre las caracterías del dinero se incluyen: la imagen del patricio Juan Pablo Duarte, que se hace visible al exponer el billete al trasluz, acompañado a la derecha del valor de la denominación "2000" de forma vertical, y una marca para las personas ciegas, que contiene una figura geométrica en alto relieve, ubicada en el borde del extremo izquierdo superior.

    Disposición legal

    Los papeles para pago se emiten en virtud de las disposiciones contenidas en los Artículos 228, 229 y 230 de la Constitución de la República Dominicana y del Artículo 25 de la Ley 183-02 Monetaria y Financiera, según explicó el BCRD a través de un comunicado.

    El Banco Central exhortó a la ciudadanía a que, ante cualquier duda con estos u otros billetes o monedas, consulte las informaciones disponibles en su página web.

