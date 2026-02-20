Las AFP recibieron más de RD$11,500 millones en comisión en 2025

Polígono central de Santo Domingo. Solo durante el último mes del año pasado, las administradoras de pensiones obtuvieron 1,109.6 millones de pesos por ese concepto, su mayor monto en el período, de acuerdo con las estadísticas de la Superintendencia de Pensiones (Sipen). ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El aumento en el patrimonio de los fondos de pensiones durante el 2025 dejó como resultado ganancias por encima de los 11,500 millones de pesos para las siete administradoras de esos recursos (AFP), producto de la comisión que cobran esas empresas sobre el saldo gestionado.

La comisión de 0.95 % que cobraron el año pasado las AFP por administrar los recursos de los aportantes se tradujo en ingresos por 11,546 millones de pesos para esas compañías, una cifra que implica un incremento de un 8.6 % con relación a los 10,629.5 millones que obtuvieron en 2024.

Solo durante el último mes del año pasado, las administradoras de pensiones obtuvieron 1,109.6 millones de pesos por ese concepto, su mayor monto en el período, de acuerdo con las estadísticas de la Superintendencia de Pensiones (Sipen).

A mediados del año pasado, el líder del equipo técnico que diseñó y redactó la Ley 87-01, que creó el Sistema Dominicano Seguridad Social, Arismendi Díaz Santana, presentó una propuesta de reforma a la legislación que, entre otras cosas, establece una reducción en la comisión que cobran las AFP, de acuerdo al ritmo del aumento gradual de la cotización a la cuenta de capitalización individual (CCI).

El patrimonio de las CCI registró un aumento absoluto de 165,346.3 millones de pesos entre diciembre de 2024 e igual mes del año pasado, equivalente a un 14.9 % más, al pasar de 1 billón 108,995.1 millones de pesos a 1 billón 274,341.4 millones.

Por administradora

Las AFP Popular, Crecer y Siembra figuran como las compañías que mayor monto de ingresos recibieron en 2025 por las comisiones cobradas, representando entre las tres el 76.6 % del total, y siendo las firmas que mayor patrimonio gestionaron dentro del sistema al cierre del año pasado.

En el caso de la administradora de fondos de pensiones Popular, percibió 3,790.9 millones de pesos, equivalente al 32.8 % del total de ingresos por comisiones que cobraron las siete administradoras de pensiones. El patrimonio gestionado por esa AFP al cierre de 2025, por los aportes de las CCI, ascendió a 428,449.7 millones de pesos, representando el 33.6 % del total acumulado.

En tanto, la administradora Crecer obtuvo 2,617.5 millones de pesos en comisiones cobradas al patrimonio gestionado, el cual cerró el año pasado en 299,052.8 millones de pesos, según los datos de la Sipen.

Te puede interesar Los fondos de pensiones han financiado 23 proyectos eléctricos

La tercera AFP que mayor monto generó en ingresos por el citado concepto fue Siembra. Esa administradora percibió 2,441.3 millones de pesos en comisión por el saldo administrado, monto que representó el 21.1 % del total. La firma culminó el año pasado manejando un patrimonio de 276,445 millones de pesos.

El resto de las comisiones fueron generados por la AFP Reservas (2,265.7 millones de pesos), Atlántico (217.1 millones), JMMB BDI (114 millones) y Romana (99.2 millones).