Economía registró 133,915 nuevos ocupados en 2025

El mercado laboral dominicano alcanzó los 5,168,878 trabajadores entre octubre y diciembre del 2025, para un aumento interanual de 2.3 % -equivalente a 117,948 nuevos ocupados- respecto al cuarto trimestre del 2024 -en el que se registraron 5,050,930 trabajadores-, de acuerdo a las estadísticas del Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

De estos nuevos ocupados, el 72.7 % (85,764) corresponde a trabajadores formales, mientras que los informales representaron el 27.3 % restante (32,184), lo que ubicó la informalidad en 54.2 % en ese período, 0.6 puntos porcentuales menos que los 54.8 % registrado entre octubre y diciembre del 2024.

Con estos resultados, la economía dominicana registró un aumento de 133,915 trabajadores netos en promedio durante todo el año pasado si se le compara con el promedio de los cuatro trimestres del 2024.

Los ocupados formales representaron el 98.5 % (131,901) de los nuevos ocupados netos. De esta manera, la tasa de informalidad en el país se situó en una media de 54.1 %.

Evolución de la informalidad

En el cuarto trimestre del 2025, la tasa de informalidad fue de 54.2 %, 4.7 puntos porcentuales menor al máximo histórico de 58.9 % experimentado en la pandemia del COVID-19 y 0.6 puntos porcentuales por debajo del 54.8 % de octubre - diciembre de 2024. Este dato ubica al país por encima de la mediana en América Latina y el Caribe (47 %), donde la informalidad sigue siendo uno de los retos más persistentes.

La ocupación en la economía dominicana ha evidenciado un crecimiento sostenido, resaltó la entidad monetaria.

Esto se explica "por el aumento de los trabajadores formales en los años recientes, es decir, los asalariados que tienen acceso a los beneficios de la seguridad social vía su ocupación y los independientes cuya unidad productiva cuenta con Registro Nacional de Contribuyente".