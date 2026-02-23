Wall Street cierra en rojo tras los nuevos aranceles de Trump

Los mercados reaccionaron a la decisión de Trump. ( FUENTE EXTERNA )

La Bolsa de Nueva York cerró en rojo ayer y el Dow Jones de Industriales cayó 800 puntos tras el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, de aumentar a un 15 % el nuevo arancel a las importaciones de todos los países, y los inversores con las miras puestas en el impacto de la inteligencia artificial en distintos sectores.

El Dow Jones bajó un 1.66 %, hasta los 48,804 puntos; el selectivo S&P 500 perdió un 1.04 %, hasta los 6,837 enteros; y el tecnológico Nasdaq cayó un 1.13 %, hasta las 22,627 unidades.

Tras el fallo del Tribunal Supremo estadounidense el pasado viernes sobre la política de aranceles de Trump, este anunció un aumento global del 10 %, que luego elevó al 15 % el sábado.

"La gran pregunta para la economía es qué sucederá después de este periodo. Si la política arancelaria se mantiene por este camino, es muy posible que volvamos a la Corte Suprema a finales de este año", comentó a la cadena CNBC Michael Landsberg, director de inversiones de Landsberg Bennett Private Wealth Management.

Además, Wall Street cayó arrastrado por la caída del 13 % de IBM después de que Anthropic describiera nuevas capacidades de su modelo Claude, que permite escanear códigos de software en busca de vulnerabilidades y sugerir soluciones.

Entre las compañías afectadas, CrowdStrike y Zscaler cayeron alrededor de un 10 %. Netskope y Tenable descendieron aproximadamente un 12 %, mientras que SailPoint perdió un 9 % y Okta, más del 6 %.

Al margen, el pasado fin de semana la firma de investigación Citrini Research publicó un informe sobre cómo el auge de la IA podría afectar a la economía en general, provocando un desempleo del 10 %, algo que golpeó a las acciones de software.

"Muchos temen que la IA haga desaparecer gran parte de la capitalización bursátil" de actores tecnológicos "o obligue a estas empresas a cambiar su forma de funcionar", dijo a la AFP Adam Sarhan, de 50 Park Investments.