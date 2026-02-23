Wall Street cierra en rojo tras los nuevos aranceles de Trump
El presidente de Estados Unidos anunció un aumento global del 15 % el sábado
La Bolsa de Nueva York cerró en rojo ayer y el Dow Jones de Industriales cayó 800 puntos tras el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, de aumentar a un 15 % el nuevo arancel a las importaciones de todos los países, y los inversores con las miras puestas en el impacto de la inteligencia artificial en distintos sectores.
El Dow Jones bajó un 1.66 %, hasta los 48,804 puntos; el selectivo S&P 500 perdió un 1.04 %, hasta los 6,837 enteros; y el tecnológico Nasdaq cayó un 1.13 %, hasta las 22,627 unidades.
Tras el fallo del Tribunal Supremo estadounidense el pasado viernes sobre la política de aranceles de Trump, este anunció un aumento global del 10 %, que luego elevó al 15 % el sábado.
"La gran pregunta para la economía es qué sucederá después de este periodo. Si la política arancelaria se mantiene por este camino, es muy posible que volvamos a la Corte Suprema a finales de este año", comentó a la cadena CNBC Michael Landsberg, director de inversiones de Landsberg Bennett Private Wealth Management.
Además, Wall Street cayó arrastrado por la caída del 13 % de IBM después de que Anthropic describiera nuevas capacidades de su modelo Claude, que permite escanear códigos de software en busca de vulnerabilidades y sugerir soluciones.
Entre las compañías afectadas, CrowdStrike y Zscaler cayeron alrededor de un 10 %. Netskope y Tenable descendieron aproximadamente un 12 %, mientras que SailPoint perdió un 9 % y Okta, más del 6 %.
Al margen, el pasado fin de semana la firma de investigación Citrini Research publicó un informe sobre cómo el auge de la IA podría afectar a la economía en general, provocando un desempleo del 10 %, algo que golpeó a las acciones de software.
"Muchos temen que la IA haga desaparecer gran parte de la capitalización bursátil" de actores tecnológicos "o obligue a estas empresas a cambiar su forma de funcionar", dijo a la AFP Adam Sarhan, de 50 Park Investments.
Los resultados trimestrales del gigante de los chips y símbolo del entusiasmo por la IA, Nvidia, serán observados con especial atención el miércoles por la noche. En caso de una mala recepción de estos resultados financieros, "el mercado podría registrar un retroceso muy importante", advirtió el analista Sarhan a AFP.