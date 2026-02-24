Aduanas incauta miles de productos ingresados irregularmente al país
La Dirección General de Aduanas ha reportado la retención de más de 60 mil kilos de ropa usada
La Dirección General de Aduanas (DGA) informó este martes que se encuentra activamente detectando la importación ilegal de bienes con fines comerciales, suplementos nutritivos, municiones, pertrechos militares y armas.
Entre las retenciones más importantes en lo que va de año se reportan unos 236 aires acondicionados y 306 televisores, solo en estos, tratándose de evadir unos 3,499,367.00 pesos en impuestos.
Dijo que también, fueron retenidos más de 9 mil productos o artículos para el cuidado del cuerpo, principalmente cremas y perfumes, 2,297 suplementos nutritivos, más de 60,000 kilos de ropa usada y 462 pares de tenis.
Asimismo, fueron retenidos unos 196 mil dólares, que trataron de ingresarlos ilegalmente al país.
Acciones de la autoridad contra importaciones ilegales
Además, 15,798 cigarrillos, siete armas de fuego, 40,880 municiones, 75 bebidas alcohólicas, 50 pertrechos militares, 27 partes de vehículos, 9 vehículos, entre otros.
Producto de estos hallazgos, la Gerencia de Inteligencia realizó tres allanamientos, cuatro entregas controladas, y arrestó a una persona, mientras las investigaciones continúan en curso.
Entre las municiones ocupadas, se encuentran: pólvora para cartuchos, perdigones de distintos calibres y partes de armas, mientras que en los que hay pertrechos militares, chalecos antibalas, binoculares, gorras e insignias tipo militar, catanas, ballestas y pistolas de hidrogel.
Detalles de los productos retenidos y lugares de detección
Estas mercancías fueron retenidas por haber sido importadas con declaraciones falsas o por no contar con los permisos requeridos para la importación de dichos productos de consumo o farmacéuticos.
Los mismos fueron detectados en la Administración de Haina, Puerto Plata y del área de carga del Aeropuerto Internacional de Las Américas.