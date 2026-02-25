El empleo del Estado representó el 78.8 % del incremento de los ocupados formales

Aumento de ocupados se apoya más en el sector público que en el privado. ( FUENTE EXTERNA )

De acuerdo con la Encuesta Nacional Continua de la Fuerza de Trabajo (Encft) del Banco Central de la República Dominicana, entre el cuarto trimestre del 2024 y el cuarto trimestre del 2025 el número total de ocupados en todo el mercado laboral aumentó en 117,948 personas, un incremento superior en 19,960 al registrado en el mismo periodo 2023–2024.

Al desagregar este aumento, se observa que 75,461 de los nuevos ocupados corresponden a empleados del Estado, lo que significa que el sector público explica 64 % del total de nuevos ocupados.

En el caso de los ocupados formales, la proporción es incluso más alta: 78.8 % del aumento provino de empleados del Estado, mientras que los ocupados privados, o no estatales, aportaron solo 21.2 %.

Entre el cuarto trimestre del 2024 y el mismo trimestre del 2025, los ocupados privados crecieron en 105,098. La misma comparación entre 2025 y 2024 muestra que el incremento fue de apenas 42,487. Evidencia de una desaceleración significativa del empleo privado, en contraste con la expansión del empleo estatal.

De todo lo anterior se desprende que la reducción reciente de la informalidad no se explica por un proceso de formalización de la economía, sino principalmente por un aumento de los empleados del Estado, en comparación con el resto de los ocupados. Este comportamiento sucede bajo medidas de congelamiento de la nómina pública anunciadas en septiembre de 2024. En adición, el progreso de las estadísticas del mercado laboral no refleja una mejoría real de la economía, sino una mayor dependencia del empleo estatal.

Una colaboración del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees).