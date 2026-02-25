Patrimonio de los trabajadores en las AFP crece 14.9% en 2025

Al cierre de 2025, las cuentas de capitalización individual acumularon RD$1,274,341 millones, cifra que refleja el notable crecimiento del sistema de pensiones desde su inicio en 2003. De ese total, RD$462,556 millones (36.3 %) corresponden a los aportes directos de empleadores y trabajadores, mientras que RD$811,786 millones (63.8 %) provienen de la rentabilidad generada por las inversiones realizadas por las administradoras de fondos de pensiones (AFP).

Este resultado confirma que el ahorro de los trabajadores no solo se preserva, sino que se multiplica a través del tiempo gracias a la capitalización. La rentabilidad continúa siendo el principal componente del crecimiento del patrimonio de los afiliados, reforzando la relevancia de contar con un sistema basado en capitalización individual y no en reparto, como existía en el pasado.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/26/patrimonio-de-los-trabajadores-en-las-afp-crece-149-en-2025-96423d55.png

Sin embargo, este avance convive con limitaciones estructurales. A diciembre del 2025, el 64.9 % de los recursos de las AFP se encontraba invertido en títulos del Estado, específicamente un 57.0 % en instrumentos del Gobierno central y un 7.9 % en valores del Banco Central. Esta elevada concentración implica que una porción significativa del ahorro previsional se canaliza hacia el financiamiento de déficits fiscales y cuasi-fiscales, reduciendo el espacio para inversiones en actividades productivas.

El reto, por tanto, radica en avanzar hacia un mercado de capitales más amplio, dinámico y diversificado, con reglas claras y simples que incentiven la formalidad y la inversión privada. De lograrse, el ahorro de los trabajadores no solo sostendría su bienestar futuro, sino que también contribuiría en mayor medida al aumento de la inversión, la productividad y el desarrollo económico del país.

__________

Una colaboración del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees).