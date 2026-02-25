¿Por qué RD no se desarrolla? Políticas que limitan el ahorro y la formación de capital

El camino hacia el desarrollo de un país está determinado por el trabajo y el ahorro. La riqueza se forma en la medida en que en una economía puedan ser aprovechados el trabajo, que no tiene que ser físico, sino de creación, y el capital. Este último proviene del ahorro interno y externo. Es decir, de las inversiones que se pueden realizar como fruto del ahorro de los nacionales de un país, o del exterior.

Como apunta el chileno Víctor Espinosa en su obra Principios modernos de economía del desarrollo: "Mientras que el trabajo incluye todo acto creativo para aumentar las posibilidades de producción, la acumulación de ahorros proporciona el stock de fondos prestables necesarios para emprender y desarrollar una estructura de producción cada vez más compleja". El enunciado anterior puede parecer simple, sin embargo es una enseñanza incontestable de la ciencia económica.

Si se estudia el desarrollo económico sin partir de una teoría del capital, se está dejando una parte importante del crecimiento de las economías, y de qué manera se desarrollan. El capital se forma de la inversión y esta, como ya fue mencionado, del ahorro que le precede y de los fondos prestables que surgen de este. Una teoría del capital debe tomar en cuenta, de manera simplificada, su formación; su heterogeneidad, ya que las inversiones son específicas de cada proceso; y el tiempo, muy ligado a las etapas de producción y a su formación misma, que inicia cuando se pospone consumo presente para ahorrar.

La función de los emprendedores está relacionada con la ampliación de las etapas de producción, que son procesos que llevan a cabo esos empresarios. Los procesos se entrelazan, desde la transformación de los insumos hasta llegar a la etapa de producción de los bienes finales que consumen las personas. En las etapas de producción se forma capital, que también se va acumulando en el tiempo. Este capital debe reponerse en la medida en que se va gastando. Aunque parezca una obviedad, las economías más ricas se diferencian de las más pobres en la acumulación de capital, y el uso que le otorgan.

No por acumular capital, se desarrolla un país. Lo hace porque la función empresarial aplica esas habilidades en las diferentes etapas de la producción, en los distintos procesos que están entrelazados entre sí, en los que intervienen empleados.

Para emplear más personas, serán necesarios procesos más complejos y un entorno institucional que sea favorable a la función de los empresarios. Sin ese entorno, o clima de inversión, la acumulación de capital en diversos procesos, en el tiempo y en actividades complejas, se dificulta.

¿Qué frena a la formación de capital y al desarrollo? Políticas que extraen recursos de los ciudadanos y reducen la tasa de ahorro de la sociedad. El desarrollo sostenido se dificulta con un régimen de incertidumbre y de extracción de recursos. Los ciudadanos sufren expoliación o sustracción de sus recursos en diferentes aspectos que es necesario reformar en la República Dominicana. Entre ellos, los largos procesos burocráticos que hacen gastar recursos innecesariamente; las fallas de electricidad que obligan a la autogeneración; las intervenciones monetarias que afectan tasas de interés, inflación, tipo de cambio y asignación del crédito; las políticas fiscales que expolian recursos de hogares y familias; la corrupción; la criminalidad, y otros factores.

Es posible de entender que un hogar que sea víctima de un robo va a estar en una posición de menores ingresos que antes. El hurto pudo ser de dinero o de bienes que deberán ser sustituidos. En ambos casos, la situación es de menores recursos para ahorrar.

Cuando un emprendedor debe gastar dinero en procesos burocráticos y dispone de menos recursos para inversiones o contratación de personal, se afecta el nivel de capital.

En el caso de la tributación, las tasas que se apliquen, como el resultado del monto cobrado por el Estado, afectará las decisiones de ahorro. Aunque cobrar impuestos es una práctica común de los gobiernos, no deja de ser una sustracción de recursos a los ciudadanos, por más nobles razones que se empleen. Todo impuesto se paga con ahorros. Es decir, con dinero que pudo ser destinado a ahorro o con recursos ya ahorrados. En consecuencia, desde un punto de vista de economía del desarrollo, la política fiscal y tributaria, gastos y financiamiento, se convierten en obstáculos para la creación de riqueza.

Algunos saldrán en defensa de muchas políticas públicas, pero lo cierto es que, tal como enseña la misma ciencia económica, cuando no es posible conocer los precios, cuando las personas no pueden revelar sus preferencias, nos encontramos con que una burocracia pretende sustituir la función que realizan consumidores y emprendedores en el mercado. Muchas políticas públicas son ineficientes por esa causa, aquí y en cualquier país, en una economía de las llamadas socialistas o en una con menor intervención. Aunque esa intervención estatal sea práctica común, y se utilicen argumentos bien intencionados, una sociedad debe estar vigilante sobre las políticas públicas que desaceleran el desarrollo y nos alejan del bienestar.

__________

Una colaboración del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees).