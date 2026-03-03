Banco Popular presenta Toke, solución que permitirá pagos sin depender del efectivo

El Banco Popular Dominicano presentó este martes Toke, una plataforma de pagos digitales con la que busca ampliar el uso de transacciones electrónicas en el país e integrar a más personas y pequeños negocios al sistema financiero formal.

¿Qué es Toke y cómo funciona?

La entidad define Toke como un ecosistema de pagos que conecta a personas y comercios en un mismo entorno digital.

La iniciativa surge en un contexto en el que el 75 % de los pagos cotidianos en la República Dominicana se realizan en efectivo y más del 35 % de la población permanece no bancarizada o utiliza de forma limitada los servicios financieros formales, según datos del Global Findex Database del Banco Mundial citados por el banco.

La plataforma permite realizar pagos, transferencias y cobros desde el celular durante las 24 horas del día, los 365 días del año. De acuerdo con la entidad, puede utilizarse incluso por personas no bancarizadas, a través de una Cuenta Flash digital que se obtiene mediante verificación electrónica y que permite comenzar a generar historial financiero.

Además de usuarios individuales, la solución está dirigida a micro y pequeños negocios, emprendedores y comercios informales. Estos podrán generar códigos QR para aceptar pagos digitales y recibir cobros instantáneos, con lo que el banco sostiene que se reducen costos operativos y riesgos asociados al manejo de efectivo.

Con esta iniciativa, el Banco Popular busca integrar en una misma red digital a personas no bancarizadas, usuarios ya bancarizados, micro y pequeños comercios y empresas formales.

Te puede interesar Presidente ejecutivo del Banco Popular proyecta más disminución de tasas

Declaraciones del presidente del Banco Popular

El presidente ejecutivo del Banco Popular, Christopher Paniagua, indicó que Toke forma parte de la estrategia de transformación digital de la organización para ampliar la bancarización. "Ampliamos nuestras soluciones digitales a millones de usuarios con este servicio claramente orientado a la inclusión financiera y el crecimiento económico", afirmó.

Toke está disponible para clientes del Banco Popular como un botón dentro de la App Popular; para clientes de Qik Banco Digital en su aplicación; y como una aplicación independiente para mayores de 18 años con cédula dominicana. El registro es digital y requiere un teléfono celular activo y conexión a internet.

Una vez activada la cuenta, el usuario puede enviar y recibir dinero mediante su número de celular, pagar en comercios o realizar cobros por QR, transferir entre cuentas de Popular y Qik con disponibilidad inmediata y hacer recargas telefónicas.