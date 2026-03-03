El dólar oscila entre los RD$59 y los RD$60 la unidad, su nivel más bajo en ocho meses

La tasa oficial del dólar cerró ayer en 59.13 pesos para la compra y 60.02 pesos para la venta, según informó el Banco Central de la República Dominicana, valores que servirán de referencia para las operaciones de la institución hasta este 3 de marzo.

La baja de la divisa se produce luego de que el peso dominicano acumulara una apreciación del 6.4 % en la tasa de referencia para la compra y un 5.5 % para la venta, llevando el tipo de cambio a niveles no vistos desde el 8 de julio del 2025, cuando la compra se situó en 59.91 pesos y la venta en 60.38 pesos.

Con este resultado, el mercado cambiario marca su punto más bajo en casi ocho meses.

El peso dominicano empezó el 2026 ganando terreno frente al dólar estadounidense. Entre el 2 de enero y el 13 de febrero pasado, la venta de la moneda extranjera pasó de 63.55 pesos por cada dólar a 61.97, alcanzando durante ese período una reducción de 1.58 pesos, de acuerdo con los registros del Banco Central.

Promedio ponderado

El Banco Central explicó que estas tasas corresponden al promedio ponderado de las transacciones del mercado spot —que incluye efectivo, transferencias y cheques— y excluyen las operaciones en el mercado de derivados financieros.

Asimismo, recordó que, conforme a la Undécima Resolución de la Junta Monetaria del 14 de agosto de 2003, la tasa de compra del mercado spot es la que debe utilizarse para la revaluación diaria de activos y pasivos en moneda extranjera.

La apreciación acumulada del peso en 6.4 % refleja un fortalecimiento sostenido de la moneda local frente al dólar, en un contexto en el que el comportamiento del mercado cambiario continúa siendo monitoreado por las autoridades monetarias.