La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, reconoció que la escalada del conflicto bélico entre Oriente Medio y los Estados Unidos tendrá repercusiones sobre la economía dominicana, sobre todo en el efecto más inmediato que ya vienen sintiendo los países de ingresos medios como la local: los precios del crudo.

Aunque reconoció que el impacto en el costo de los hidrocarburos en el mercado local aún está por verse, indicó que el Gobierno mantiene "una buena planificación", por lo que no harían falta reservas estratégicas.

"Tenemos buena planificación, definitivamente no van a hacer falta (reservas petroleras)... bueno, de que vaya a suba el precio, eso no lo manejamos nosotros, pero estamos preparados para recibir cualquier tipo de situación", manifestó la vicemandataria al asistir del almuerzo que organiza la Cámara Americana de Comercio (Amchamdr).

En esto coincidieron los ministros de Industria, Comercio y Mipymes y de Hacienda y Economía, respectivamente.

Aunque el conflicto internacional es demasiado reciente para que el Gobierno tenga una sola postura sobre como reaccionar ante el conflicto, el ministro de de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, indicó que es una situación que se monitorea "minuto a minuto".

"El Gobierno dominicano está sentado en bases sólidas, con planificación sólida y estamos monitoreando todo el proceso", enfatizó.

Compra de seguros

El titular de Hacienda y Economía, Magín Díaz (quien participó como orador invitado por la Amchamdr), indicó que actualmente el Gobierno no está pensando en la compra de más combustible para reservar sino, más bien, comprar seguros, como lo hizo en el 2025 y en el 2022.

"Estamos en conversación con los bancos de inversión para comprar seguros ante eventualidades como estas (...), el Gobierno está preparado para enfrentar esta crisis como lo hizo en el 2021 y en el 2022 cuando subieron los precios de los combustibles", indicó.

Explicó que la compra de reservas petroleras es "más difícil", por lo que la opción de comprar un seguro que mitigue el alza de precios no previstos del petróleo es una opción viable.

Indicó que el seguro ante los precios funciona "igual que un seguro de salud", permitiéndole a la economía dominicana ser menos vulnerable ante las fluctuaciones de los hidrocarburos en momentos de incertidumbre internacional como el actual.

"Lo importante es que el Gobierno tiene buenas reservas internacionales; eso influye mucho en la salud de un país, la parte fiscal tiene holgura para enfrentar... si hay que aumentar algunos subsidios, habrá que aumentar... Estamos preparados para enfrentar el problema de los precios del petróleo", aseguró.

