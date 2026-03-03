Hacienda y Economía enviará proyecto de ley al Congreso para "eliminar" algunos impuestos

El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz diserta en el almuerzo de la Cámara Americana de Comercio (Amchamdr). ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, anunció este martes que en las próximas semanas enviará un proyecto de ley al Congreso Nacional con el objetivo de eliminar impuestos considerados anacrónicos, así como corregir aspectos en la tributación que se vuelven "castigos exagerados" para los contribuyentes.

Aunque el funcionario evitó entrar en detalles sobre qué tipo de impuestos serán tocados en la pieza legislativa, explicó que la institución que dirige apuesta a que el sector público y el sector privado trabajen mancomunadamente para evitar distorsiones en el ámbito tributario y fiscal.

"Lo que estamos apostando es a que el sector privado, en conjunto con el Gobierno, nos ayude a identificar las distorsiones que hay en cada sector para levantar esas distorsiones, ya sea cambiando leyes, regulaciones, mejorando procesos en el Gobierno", manifestó.

Al exponer como orador invitado en el almuerzo celebrado por la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (Amchamdr), Díaz indicó que, además del envío de la pieza legislativa al Congreso, la institución propiciará la digitalización de procesos administrativos entre la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y Hacienda y Economía, para hacerlos "más expeditos".

Esto incluye la automatización de todos los procesos de exenciones fiscales gestionados por Hacienda y Economía, iniciando con el lanzamiento de doce procesos digitales en mayo próximo.

De igual manera, se estará agilizando la aplicación de las exenciones fiscales del Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (Itbis) en compras locales, mediante el uso de la factura electrónica y el score tributario.

Aumentar la eficiencia del Estado

De igual manera, Díaz reconoció que el Estado ha operado con restricciones presupuestarias que han impedido incrementar la inversión pública, por lo que una de las prioridades en materia fiscal es seguir reduciendo el gasto corriente, eficientizar las transferencias monetarias y agilizar aspectos de permisología que representen un cuello de botella para la inversión privada.

Asimismo, indicó que ya no se debe seguir pensando en aumentar los incentivos fiscales, calificando a la mayoría de ellos como "crónicos".

Indicó que esto poco a poco se ha logrado, debido a que el gasto corriente se redujo el equivalente a medio punto del producto interno bruto (PIB) el año pasado, y se logró aumentar la inversión pública de 2.4 a 2.6 % en el 2025.

"Yo creo que tenemos un desafío de mejorar la eficiencia, pero es un desafío resolutivo. Cada vez se está viendo la inversión pública; podemos hacerlo mejor, hacer más obras con menos dinero, mejorar la eficiencia del gasto público", manifestó el funcionario.