El Gobierno someterá un proyecto para eliminar algunos impuestos

Eliminar algunos impuestos, corregir castigos exagerados y facilitarle la vida a los contribuyentes que quieren pagar: así resumió el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, el contenido del proyecto de ley que estará enviando la institución que dirige al Congreso Nacional "en las próximas semanas".

Sin detallar el tipo de impuestos que serán tocados en la pieza legislativa, y convencido de que la economía no requiere de más incentivos o exoneraciones fiscales que los ya existentes, Díaz desglosó ayer ante funcionarios y empresarios las metas del Gobierno en materia fiscal: el aumento de la inversión pública en un 3 % para el 2026, la corrección de trabas burocráticas a la inversión pública, y la eficientización del gasto público.

Aunque Díaz no se refirió a la pieza expresamente como una reforma fiscal, el funcionario fue enfático en que el Gobierno maneja una baja inversión pública, determinante para, junto con la inversión privada, apuntalar el crecimiento sostenible de la economía dominicana.

"El gran riesgo es que no nos animemos a hacer las reformas que tengamos que hacer. Las reformas estructurales deben ser vistas como un instrumento para mejorar la competitividad de la economía y tenemos que hacerlo", puntualizó.

¿Cuáles reformas estructurales deberían ser priorizadas? "Esa es una buena pregunta para el presidente (Luis Abinader)", respondió a una consulta del presidente del Banco BHD, Steven Puig, tras su intervención en la Cámara Americana de Comercio (Amchamdr), donde anunció la entrega de la pieza legislativa.

El ministro indicó que, además de la propuesta, la institución propiciará la digitalización de procesos administrativos entre la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y Hacienda y Economía, para hacerlos "más expeditos".

Esto incluye la automatización de todos los procesos de exenciones fiscales gestionados por Hacienda y Economía, iniciando con el lanzamiento de 12 procesos digitales en mayo próximo, incluida la exención al impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios (Itbis) en compras locales.

Precios "mentirosos"

El funcionario identificó la necesidad de eliminar distorsiones que afectan la asignación eficiente de recursos, lo que denominó "precios mentirosos".

Entre los ejemplos citó tarifas eléctricas, precios de combustibles, valores catastrales desactualizados, subsidios y exoneraciones que ya no se justifican. No obstante, subrayó que cualquier corrección deberá ser "gradual e inteligente", para preservar la estabilidad social.

En materia fiscal, Díaz insistió en que el país no enfrenta una crisis de solvencia, sino un desafío de eficiencia. Destacó que el Gobierno ha cumplido la regla fiscal y ha mantenido controlado el gasto público, al tiempo que fortaleció la inversión de capital como eje de competitividad.

Rainieri destaca estabilidad Francesca Rainieri, presidenta de la Cámara Americana de Comercio de RD, destacó que el país está listo para hacer negocios y para recibir nuevas inversiones, tras resaltar las décadas de crecimiento económico y estabilidad política, comercial y social y la relación armoniosa entre el sector público y privado. "Pero también, estamos seguros de que el país continuará avanzando. Seguiremos perfeccionando nuestros marcos regulatorios, reduciendo brechas comerciales y creando condiciones cada vez más favorables para la inversión productiva", dijo en la apertura del almuerzo de la Amchamdr.

