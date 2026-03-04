Expo Pymes 2026 del Banreservas ofrecerá tasas desde 10,25 %

El Banco de Reservas anunció este miércoles que su Expo Pymes 2026 iniciará este viernes 5 de marzo hasta el jueves 30 de abril y que contará con tasas de financiamiento desde 10,25 %, fijas a seis meses, y plazos de hasta 24 meses para pagar.

Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo de Banreservas, afirmó que, con estas tasas, la institución reafirma su compromiso con todas las pymes del país para facilitarles el financiamiento que necesitan, disponiendo de una amplia experiencia y capacidad de servicio para impulsar su crecimiento.

Aguilera resaltó, en una nota de prensa, la importancia de las micros, pequeñas y medianas empresas, las cuales afirmó que aportan más del 34 % del producto interno bruto e impulsan la participación social, la innovación y el desarrollo económico del país.

"Banreservas ha concedido más de 30,000 créditos, con desembolsos superiores a los RD$61,000 millones, que han impactado toda la geografía nacional, lo que evidencia la importancia que el banco de todos los dominicanos le asigna a este segmento de nuestra economía", indicó.

Reveló que en 2025 la institución otorgó financiamientos al segmento pymes por más de 16,000 millones de pesos, lo que representó un incremento del 18 % en comparación con 2024, beneficiando a más de 8,440 negocios.

Destacó que las mipymes representan el 98 % del tejido empresarial y generan más de 3 millones de empleos, lo que equivale al 61.6 % de la población ocupada.

Detalles y beneficios de la Expo Pymes 2026

Además, resaltó que el 53 % de las mipymes en República Dominicana están dirigidas por mujeres, en comparación con la media regional de 40 %, por lo que Banreservas reafirma su compromiso con el desarrollo del país y con quienes impulsan el crecimiento económico.

En esta novena edición de Expo Pymes, Banreservas ofrecerá acompañamiento a los clientes con el propósito de contribuir al éxito y sostenibilidad de sus emprendimientos, además de talleres, charlas virtuales, promociones especiales y descuentos en diversos establecimientos.

Para conocer los requisitos y acceder a estos beneficios, los interesados pueden escribir a la asistente virtual Alma, vía WhatsApp al 809-960-2110, ingresar al portal expopymes.banreservas.com, contactar a su representante de cuenta o dirigirse a cualquiera de las oficinas comerciales del banco en todo el país, indicó la entidad.