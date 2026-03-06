Más mujeres acceden a préstamos formales en cinco años, pero por montos menores que los hombres

Las mujeres también encabezaron la lista de nuevos deudores en el sistema financiero. En la foto, una mujer lee las condiciones de un contrato. ( SHUTTERSTOCK. )

El acceso de más mujeres a los créditos formales en la República Dominicana se sigue expandiendo de manera importante en los últimos cinco años, muestra del avance en inclusión financiera femenina. Sin embargo, todavía persisten barreras en el financiamiento, que siguen siendo 27.04 % inferiores a los de sus pares masculinos.

En enero de este año, 1,311,792 mujeres tuvieron acceso a préstamos formales dentro del sistema financiero, un 42 % más (386,655) que las 925,670 féminas registradas en enero del 2021, conforme las estadísticas de la Superintendencia de Bancos (SB).

La entidad reguladora añade que las mujeres superaron por primera vez a los hombres en la cantidad de créditos otorgados en noviembre del 2025, , un comportamiento que se ha mantenido hasta enero de este año, período en el que se observa una diferencia de 3,579 mujeres.

Las mujeres también encabezaron la lista de nuevos deudores–personas que adquieren acceso al crédito formal por primera vez– con una ligera diferencia por encima del grupo masculino: ellas representaron el 50.4 % y ellos el 49.6 % de este rubro entre enero de 2025 y enero de 2026.

Brechas en financiamiento

A pesar de esta creciente participación, la institución reconoce que "persiste una brecha a favor de los hombres" al analizar los montos de los financiamientos.

En efecto, el balance promedio adeudado por la población masculina fue de 190,750 pesos en enero de este año, mientras que las mujeres tenían un balance promedio de 139,167 pesos en el mismo período, un 27.04 % menos (-51,583 pesos).

Este resultado refleja que, aunque más mujeres acceden al crédito formal, los hombres continúan concentrando los financiamientos de mayor tamaño.

"Aunque los hombres mantienen niveles de deuda promedio más elevados, la brecha se ha reducido ligeramente en los últimos años, lo que indica un comportamiento crediticio más equilibrado", de acuerdo con el informe de la SB "Hacia un sistema financiero inclusivo y sostenible 2025".

Menos ahorros

En cuanto a las captaciones, existe una notable diferencia entre el nivel de ahorro masculino y femenino.

A enero de este año, los hombres acumulaban un balance ascendente a un billón de pesos (57.4%), mientras que las mujeres sumaban 795,000 millones (42.5%). En promedio, ellas tenían depósitos por 114,000 y ellos por 160,000 pesos.

Por otro lado, el estudio encontró que, de una muestra de 1,202 usuarios y usuarias, el 65% de las mujeres aseguró que confía plenamente en su entidad financiera, una proporción ligeramente superior a la de los hombres (60%), lo que podría estar asociado a los avances en materia de inclusión.

Acceso e inclusión Asimismo, el reporte de la SB encontró que las entidades financieras han mostrado mejoras en el acceso de las mujeres al ahorro y al crédito, así como una creciente presencia femenina en puestos de liderazgo, pero persisten prácticas que limitan el acceso, como la solicitud de requisitos adicionales. "El sistema financiero dominicano ha logrado avances importantes en la inclusión financiera de las mujeres. Sin embargo, persiste un amplio margen para formalizar y transversalizar políticas de género en todas las entidades. Se requiere diversificar la oferta de productos y servicios, promover la participación de mujeres en la toma de decisiones, fortalecer la capacitación interna en igualdad y trato digno, y estandarizar prácticas con enfoque de género e interseccionalidad", concluye el informe.