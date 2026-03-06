El pago de nómina pública aumentó un 6.3 % entre enero y febrero de 2025

El 45 % del dinero gastado por el Gobierno central entre enero y febrero de este año se destinó al pago de intereses de la deuda pública y a la remuneración de los empleados gubernamentales, esta última partida registrando un crecimiento de un 6.3 % con relación al 2025.

Aunque en términos porcentuales la cifra del total devengado en ambas partidas, entre enero y 26 de febrero pasado, fue inferior al 2025, cuando alcanzó el 47.1 %, supera en 1,218.5 millones de pesos lo gastado en similar período del año pasado.

En los primeros casi dos meses de 2026 se destinaron 121,355.9 millones de pesos para los intereses de la deuda y el pago de nómina, cifra que implica un incremento de un 1 % con relación a los 120,137.4 millones de pesos desembolsados el año anterior.

De acuerdo con los datos de la Dirección General de Presupuesto (Digepres), el Gobierno pagó 55,045.3 millones de pesos en sueldos entre enero y febrero, lo que implica 3,253.2 millones adicionales con relación a los 51,792.1 millones de pesos devengados para ese propósito en 2025, lo que representa un incremento de un 6.3 %.

Del monto pagado en salarios en los primeros dos meses de 2026, las remuneraciones representaron 46,100.8 millones de pesos y los sobresueldos 2,108.3 millones, registrando alzas absolutas de 2,750.4 millones y 165.4 millones de pesos, respectivamente, en comparación con el año pasado.

El Gobierno presupuestó este año 377,772.7 millones de pesos para el pago de la nómina, un monto que implica un alza de un 5.2 % en comparación con los 359,129.9 millones de pesos que se programaron para esos fines en 2025, equivalente a un aumento absoluto de 18,642.8 millones, según datos de la Digepres.

Entre noviembre de 2024 e igual mes de 2025, la cantidad de empleados en la administración pública se incrementó en 45,510 personas, al pasar en ese período de 634,661 colaboradores a 680,171, de acuerdo con las estadísticas de la Tesorería de la Seguridad Social.

Los gastos financieros

En sentido opuesto a la nómina pública, los gastos financieros (intereses de la deuda pública y las comisiones y gastos bancarios) registraron una reducción de un 3 % entre enero y febrero de 2026 e igual lapso del año pasado.

De 68,345.3 millones de pesos que se devengaron en 2025 para ese objetivo, la cifra cayó a 66,310.6 millones este año, dejando como resultado una variación absoluta de 2,034.7 millones de pesos, de acuerdo con Presupuesto.

De lo pagado en lo que va de año en intereses de la deuda pública, 44,030.1 millones de pesos se destinaron para honrar compromisos externos y 22,175.1 millones internos. Para este año la partida de gastos financieros tiene presupuestado 324,257.1 millones de pesos, un monto que también supera lo que se proyectó en 2025, cuando alcanzó los 298,486.4 millones de pesos.