Desplome en acciones de César Iglesias es por venta de participación de pequeños inversionistas

El día 9 de agosto de 2023 se registró en el mercado de valores dominicano algo inédito: por primera vez en la historia una empresa colaba sus acciones para oferta pública, con un valor inicial de 128.84 pesos, siendo el 70 % de estas adquiridas por los fondos de pensiones. Esa firma era César Iglesias.

Sin embargo, más de dos años y medio después de la emisión, específicamente en febrero de este año, el valor de las acciones se desplomó hasta los 82 pesos, una caída absoluta de 46.84 pesos, según se verifica en el estado de cuenta de uno de los inversionistas de la compañía.

La Superintendencia de Pensiones (Sipen), a través de un comunicado, explicó que los movimientos a la baja en el precio de César Iglesias obedecen principalmente a que inversionistas más pequeños han decidido vender sus cuotas de participación en la empresa.

No obstante, al hacer un paralelismo con la compañía de servicios digitales Uber, la Sipen refirió que cuando esta tiene alta demanda su precio suele subir, contrario a cuando la necesidad del servicio baja, por lo que se deduce que las acciones de la firma industrial están registrando poca demanda.

No impacta las AFP

A pesar de la situación, la institución aclaró que la reducción no ha impactado de forma negativa los fondos de los trabajadores. Las administradoras de fondos de pensiones (AFP) adquirieron el 70 % de las acciones emitidas por César Iglesias, lo que convirtió a 3,072,249 afiliados al sistema de capitalización individual en accionistas indirectos de la compañía.

"Estas variaciones de precio no han afectado lo invertido por los fondos de pensiones, razón por la cual las AFP no han vendido sus acciones. Las AFP se han beneficiado de los rendimientos de esta empresa y han recibido dividendos por esta inversión", afirmó.

La Sipen resaltó que "el valor de la empresa depende de sus operaciones y su capacidad de generar ganancias en el futuro. Las acciones de César Iglesias han generado ganancias y se han pagado dividendos a sus accionistas".

Al cierre del pasado enero, el monto en custodio por esos instrumentos ascendió a 15,346.5 millones de pesos y la cantidad de acciones a 38.7 millones. Ese mes, el precio de estas cerró en 119 pesos, de acuerdo con los informes de la Superintendencia del Mercado de Valores.