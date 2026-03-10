El crédito bancario para las dominicanas casi se cuadruplicó en últimos 10 años

Mujeres acceden a créditos y cuentas de ahorro en el sistema financiero dominicano durante la última década. ( FUENTE EXTERNA )

El crédito bancario otorgado a mujeres en República Dominicana casi se cuadruplicó en la última década al pasar de 99,341 millones de pesos (unos 1,600 millones de dólares) en 2014 a 378,968 millones de pesos (unos 6,063 millones de dólares) al finalizar 2025.

La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) afirmó en un comunicado que esto representa un crecimiento acumulado de 281 % en los últimos 10 años, un reflejo de la "expansión sostenida" del acceso de las mujeres al financiamiento dentro del sistema financiero dominicano.

De acuerdo a datos de la Superintendencia de Bancos, la morosidad de los préstamos otorgados a mujeres se sitúa en 1.4 %, mientras que en el segmento masculino alcanza el 2.05 %, evidenciando la estabilidad del desempeño crediticio de este segmento.

El gremio explicó, además, que el crédito a mujeres como personas físicas incluye préstamos de consumo, hipotecarios y comerciales.

"Como resultado de esta dinámica, la participación femenina en la cartera de crédito del sistema bancario aumentó de 35 % en 2014 a 39 % en 2025, reflejando un progreso en la reducción de las brechas de acceso al financiamiento", indicó el documento.

Aumento de cuentas de ahorro

Los bancos comerciales también destacaron que, mientras en 2014 las cuentas de ahorro pertenecientes a mujeres sumaban 2.2 millones, en 2025 alcanzaron 3.7 millones, para un crecimiento acumulado de 68 %, superior al incremento registrado en las cuentas de hombres (52 %).

"Gracias a esta evolución, la participación femenina en la tenencia de cuentas de ahorro pasó de 47.0 % a 49.9 %, alcanzando prácticamente la igualdad en el acceso a este tipo de instrumentos financieros", agregó la información.

Para la Asociación de Bancos, estos avances están estrechamente vinculados con una mayor participación de las mujeres en el mercado laboral.

En ese orden, afirmó que de acuerdo a datos del Banco Central, la presencia femenina en el empleo pasó de 39 % en 2014 a 45 % en 2025.

La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) señaló que, pese a los avances observados, la participación femenina en el acceso al crédito aún se mantiene por debajo de la de los hombres, lo que evidencia que persisten "desafíos" que deben abordarse mediante estrategias integrales que involucren a los sectores público y privado, así como la eliminación de barreras estructurales y culturales que limitan el acceso de las mujeres al financiamiento.

En ese sentido, consideró que avanzar hacia una mayor inclusión financiera de las mujeres no solo constituye un objetivo de equidad social, sino también una estrategia clave para fortalecer la productividad, ampliar la base empresarial y potenciar el crecimiento económico sostenible del país.