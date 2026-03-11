República Dominicana acogerá el cuadragésimo primer período de sesiones de la Cepal

El canciller dominicano Roberto Álvarez (izq.) y el secretario de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Luis Fidel Yáñez (derecha), durante la firma del acuerdo sede en Chile. ( FUENTE EXTERNA )

República Dominicana será el país anfitrión del Cuadragésimo Primer Período de Sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que se celebrará del 7 al 9 de octubre de 2026 en Santiago de los Caballeros.

A través de una nota de prensa, se informó que el acuerdo sede para el evento fue suscrito en Chile por el canciller dominicano Roberto Álvarez y el secretario de la Cepal, Luis Fidel Yáñez.

Durante la firma del acuerdo, el canciller Álvarez destacó que la elección del país como sede refleja la confianza de la Cepal en el país y reafirma el compromiso del Gobierno dominicano con el multilateralismo, la cooperación regional y la promoción de políticas orientadas al desarrollo de América Latina y el Caribe.

También, señaló que la realización de este encuentro en Santiago de los Caballeros tiene un significado especial, por ser una de las principales ciudades del país y un motor importante de la actividad económica, cultural y académica de la región del Cibao.

"Celebrar este período de sesiones en el norte del país refleja la visión de nuestro Gobierno de continuar promoviendo una mayor descentralización del desarrollo y de la inversión pública, impulsando oportunidades de crecimiento en todo el territorio nacional", añadió.

¿Qué es la Cepal?

La Cepal es una de las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas que busca contribuir al desarrollo económico de América Latina y el Caribe, coordinar las acciones encaminadas a su promoción y reforzar las relaciones económicas de los países entre sí y con las demás naciones del mundo.

El Período de Sesiones de la Cepal constituye el principal encuentro bienal de este organismo, en el que los Estados miembros examinan los avances en materia de desarrollo económico y social, y definen orientaciones estratégicas para fortalecer la cooperación regional.

República Dominicana ocupa actualmente una de las tres vicepresidencias de la Cepal y se prevé que luego de la celebración del período de sesiones de este 2026, el país asuma la presidencia del organismo para el período 2026–2028.