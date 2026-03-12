Julio Brache sobre la indexación: "Ha habido un aumento del salario, pero se cobran más impuestos"

El presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Julio Brache, manifestó estar de acuerdo con la acción directa de inconstitucionalidad depositada ayer por legisladores de la oposición ante el Tribunal Constitucional por la congelación de la indexación salarial en el Presupuesto General del Estado de este año.

Brache reconoció que el tema preocupa a los empresarios, quienes han recibido "muchas quejas" de sus trabajadores por no sentir el impacto de los aumentos salariales que se han aplicado progresivamente en los últimos años.

"Tenemos muchas quejas de nuestros empleados, en cuanto a que ha habido un aumento del salario, sin embargo ahora se le están cobrando más impuestos y eso es negativo no solamente para el trabajador, sino para la economía dominicana", aseguró.

Los salarios no han mejorado

Indicó que los aumentos salariales están buscando mejorar los ingresos de los trabajadores, lo cual "no ha sucedido" por una tasa impositiva alta en cuanto a los tramos salariales para la retención del Impuesto sobre la Renta (ISR), que se aplican a partir de los 34,685 pesos mensuales, por lo que "todo el mundo ha quedado afectado".

"Ese aumento de salarios que se realizó el año pasado y ahora que tuvo efecto el primero de febrero, ha quedado prácticamente neutralizado, porque el impuesto (sobre la renta) se lo ha retirado prácticamente todo", aseveró.

"Lo que queremos ver es que la tasa de deducción efectivamente, y eso fue lo que se depositó ayer frente al Tribunal Constitucional, que sea elevada a 50,000 pesos", enfatizó.

Desde su perspectiva, el Gobierno debe tomar las medidas necesarias para que no se castiguen los salarios menores a 50,000 pesos, y que los trabajadores no sufran erosiones negativas en sus ingresos.

Brache se refirió a la prensa sobre este tema tras realizar el Encuentro Industrial de la AIRD, en el que se debatió el nuevo marco legal de defensa de la competencia en el país.

Impugnación Una coalición de legisladores liderada por los senadores Félix Bautista y Omar Fernández, de la Fuerza del Pueblo; el diputado Charlie Mariotti, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD); y el diputado Ramón Raposo, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) presentaron ayer antre el Tribunal Constitucional una acción de inconstitucionalidad contra la disposición de mantener congelada la indexación salarial, un mandato que establece que los tramos del ISR deben ser ajustados en base a la inflación. La acción impugna el artículo 45 de la Ley de Presupuesto de este año, que suspende nuevamente el ajuste por inflación de la escala salarial utilizada para calcular el ISR. Los legisladores sostienen que la suspensión reiterada del ajuste inflacionario vulnera principios constitucionales del sistema tributario.

