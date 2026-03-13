RD y el BID acuerdan alianza para impulsar el ingreso del país a la OCDE

María José Martínez, viceministra de Crédito Público, y Anabel González, vicepresidenta de Países e Integración Regional del BID. ( FUENTE EXTERNA )

La República Dominicana y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) firmaron una carta de intención que servirá de apoyo para el ingreso del país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), uno de los objetivos del Gobierno para seguir promoviendo la mejora integral y la calidad de vida de los ciudadanos.

La carta de intención fue suscrita por la viceministra de Crédito Público, María José Martínez, en representación del ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, y Anabel González, vicepresidenta de Países e Integración Regional del BID.

El documento expresa la voluntad de ambas partes de trabajar conjuntamente para llevar a cabo las buenas prácticas promovidas por la OCDE y abre la puerta para contar con asistencia técnica e intercambio de conocimiento en favor del país.

Como parte de los acuerdos, se establece que el BID brindará acompañamiento en el diseño y desarrollo de reformas destinadas a fortalecer las áreas prioritarias definidas por el Estado dominicano y que contribuirán al mejoramiento de la calidad de las políticas públicas, fomentando la transparencia, la productividad, la sostenibilidad ambiental, la inclusión social y el respaldo analítico para la formulación de decisiones.

Martínez destacó que la firma representa un paso relevante en el proceso de la mejora institucional del país, debido a que el ingreso a la OCDE requiere de reformas estructurales en diversos ámbitos, que van desde los mecanismos de transparencia, la realidad socioeducativa, la política económica hasta la protección del medio ambiente.

"Como ha indicado el ministro Magín Díaz recientemente, el Gobierno apuesta al ingreso a la OCDE para llevar al país, no al club de las naciones ricas, sino al club de las mejores prácticas institucionales y de desarrollo", declaró.

La pertenencia al organismo permite a sus miembros ajustar las políticas a escala mundial para promover la eficiencia económica, ahorrar recursos "y es una señal inequívoca a los inversores internacionales y nacionales de que sus políticas públicas son acordes a los principales estándares y mejores prácticas de la OCDE en ámbitos como el gobierno corporativo, la lucha contra la corrupción, la inversión, la competencia, los mercados financieros y la gobernanza pública".

Reuniones Anuales del BID

Las Reuniones Anuales en la que se firmó la carta de intención reúnen a las Asambleas de Gobernadores del BID y de BID Invest 2026 del 11 al 14 de marzo en Paraguay, en las que se congregan los principales líderes económicos y financieros de los 48 países miembros del Grupo y del sector privado, lo cuales abordan los desafíos y oportunidades clave en América Latina y el Caribe.

Este año incluyen la 66ª Reunión Anual de la Asamblea de Gobernadores del BID y la 40ª Reunión Anual de la Asamblea de Gobernadores de BID Invest, el brazo del sector privado del Grupo BID.