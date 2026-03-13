Falta de indexación "neutraliza" el alza salarial de los trabajadores

El Gobierno dominicano ha impulsado una política de aumentos reiterados al salario mínimo con el objetivo de garantizar sueldos "por encima de la inflación", como aseverara el presidente de la República, Luis Abinader, en su última rendición de cuentas.

Sin embargo, los trabajadores no perciben estas mejoras como tales, quejándose con sus empleadores debido a que también aumenta el cobro del impuesto sobre la renta (ISR), un tributo cuyos tramos salariales se deberían ajustar cada año de acuerdo a la inflación, pero por una disposición en el Presupuesto General del Estado desde el 2017, no se hace.

Así lo reconoció el presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Julio Brache, quien, al ser preguntado sobre cómo calificaba la acción directa de inconstitucionalidad depositada el miércoles por legisladores de la oposición ante el Tribunal Constitucional por la congelación de la indexación, reconoció que el tema preocupa a los empresarios y que la falta de indexación "neutraliza" el alza salarial.

Salarios sin mejorar

"Ha habido un aumento del salario, sin embargo, ahora se le están cobrando más impuestos y eso es negativo no solamente para el trabajador, sino para la economía dominicana", aseguró Brache a la prensa ayer tras el Encuentro Empresarial de la AIRD, que debatió el proyecto de modificación a la Ley General 42-08 de Defensa de la Competencia.

Indicó que el objetivo de los aumentos salariales es mejorar el ingreso de los trabajadores, pero esto "no ha sucedido" tras el último aumento de un 20 % acordado en 2025 –que se completó tras un ajuste escalonado de 8 % en febrero de 2026– por una tasa impositiva alta del ISR, que se aplica a partir de los 34,685 pesos mensuales.

Desde su perspectiva, el Gobierno debe tomar las medidas necesarias para que no se castiguen los salarios menores a 50,000 pesos, y que los trabajadores "no sufran erosiones negativas" en sus ingresos.

La postura fiscal

El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, ha sido reiterativo en que la indexación salarial tiene que aplicarse gradualmente.

"Se le pide al Gobierno que indexe la franja del impuesto sobre la renta, que es como un precio mentiroso pero, si lo hacemos de golpe, el déficit fiscal va a aumentar 25,000 millones de pesos. ¿Quieren que hagamos eso? Bueno, vamos a corregir también los otros precios. Hay impuestos que no se indexan desde hace diez años", zanjó el funcionario la semana pasada frente miembros de la Cámara Americana de Comercio.

Asimismo, anunció que se enviará en las próximas semanas un proyecto de ley al Congreso que busca eliminar impuestos anacrónicos, corregir castigos y facilitarle la vida a quienes desean pagar.