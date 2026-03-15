Banreservas impartirá talleres para jóvenes y niños en la Semana Económica y Financiera del BCRD

Estudiantes en la edición de la Semana Económica y Financiera 2025. ( FUENTE EXTERNA )

El Banco de Reservas desarrollará un amplio programa de charlas de educación financiera y talleres dirigidos a distintos grupos de edad durante la VI edición de la Semana Económica y Financiera organizada por el Banco Central de la República Dominicana, que se celebrará desde este lunes 16 hasta el 20 de marzo.

Especialistas de la institución financiera, pertenecientes a diversas áreas, impartirán orientaciones sobre ahorro infantil y educación financiera, con el objetivo de fortalecer los conocimientos económicos de niños y adolescentes y fomentar hábitos responsables en el manejo del dinero.

Dentro de la agenda educativa, Banreservas impartirá en Santo Domingo dos charlas diarias sobre ahorro infantil y una en el Centro Cultural Perelló, en Baní, programada para el miércoles 18 de marzo; mientras que en Santiago las disertaciones serán el jueves 19 y viernes 20.

La entidad también contará con un estand interactivo en la sede del Banco Central, en Santo Domingo, y en el Centro León de Santiago, que funcionará desde el martes 17 hasta el cierre de la feria, en horario de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

En estos espacios, el público recibirá información sobre los beneficios de la Cuenta de Ahorro Infantil Banreservas. Además, los niños podrán compartir con Jenny la Ballenita, personaje que forma parte de las iniciativas educativas de la institución financiera.

También se entregarán folletos informativos y se realizarán dinámicas dirigidas a niños y jóvenes, quienes recibirán diversos materiales promocionales.

Educación financiera a jóvenes y niños

Estas actividades de aprendizaje forman parte de las acciones de responsabilidad social que realiza el Banco de Reservas para fomentar la educación financiera desde temprana edad y promover una cultura de ahorro y manejo responsable del dinero entre niños y jóvenes.

La inauguración de la Semana Económica y Financiera del Banco Central se efectuará este lunes 16 de marzo, a las 10:30 de la mañana, y se extenderá hasta las 6:00 de la tarde del viernes 20.

La actividad busca acercar al público a temas económicos y financieros mediante espacios de aprendizaje accesibles para toda la población.

La iniciativa también tiene como propósito facilitar el acceso a servicios e información financiera a través de programas educativos dirigidos a distintos segmentos de la población.

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