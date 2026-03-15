Los fondos de inversión en el país crecen 32 % en 2025, con RD$446,565 millones bajo administración

Los fondos de inversión en la República Dominicana cerraron el año 2025 con activos bajo administración por 446,565 millones de pesos, lo que representa un crecimiento interanual de 32 % respecto a 2024, de acuerdo con el más reciente boletín de la Asociación Dominicana de Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión (Adosafi).

Este monto equivale aproximadamente al 5.6 % del producto interno bruto (PIB) del país, reflejando la creciente relevancia del mercado de fondos de inversión dentro de la economía dominicana y el sistema financiero local.

El dinamismo del sector también se evidencia en la expansión de su base de inversionistas.

Al cierre de diciembre de 2025, el número de cuentas activas alcanzó las 70,550, lo que representa un incremento interanual de 38 %, consolidando la tendencia de crecimiento sostenido que ha mostrado el mercado en los últimos años.

Del total administrado, 342,188 millones de pesos corresponden a fondos cerrados (77 %), mientras que 104,377 millones de pesos pertenecen a fondos abiertos (23 %), lo que evidencia el peso que continúan teniendo los instrumentos orientados al financiamiento de proyectos de largo plazo en la economía dominicana.

En términos de composición por tipo de activos, los fondos muestran una alta diversificación. Las inversiones directas representan el 34 % del total, seguidas por renta fija (27 %) y renta variable en el mercado de valores (23 %), además de participaciones en inmuebles y otros instrumentos financieros, según los datos del boletín sectorial.

Administración de los fondos de inversión

Actualmente, el mercado cuenta con 71 fondos operando, de los cuales 45 son cerrados y 26 abiertos, administrados por distintas sociedades de fondos de inversión que participan en proyectos inmobiliarios, infraestructura, desarrollo empresarial y otros sectores estratégicos de la economía.

Para el presidente ejecutivo de Adosafi, Santiago Sicard, estos resultados reflejan los aportes del mercado de fondos de inversión como una alternativa para canalizar ahorro hacia proyectos productivos.

"El crecimiento que registró la industria durante 2025 demuestra la creciente confianza de los inversionistas en los fondos de inversión como vehículo para participar en el desarrollo económico del país y diversificar sus portafolios", afirmó Sicard.

La entidad destacó que la evolución de la industria ha sido consistente en la última década, incrementando progresivamente su peso en la economía nacional y ampliando el acceso de inversionistas individuales e institucionales a instrumentos de inversión cada vez más diversificados.