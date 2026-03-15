Las remesas suman US$1,870.4 millones en los primeros dos meses de 2026

El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) informó que entre enero y febrero de 2026 las remesas recibidas alcanzaron los 1,870.4 millones de dólares, lo que representa un aumento interanual de 1.0 %.

Particularmente en febrero se recibieron 887.6 millones de dólares, monto 29.4 millones de dólares menor al registrado en febrero de 2025 y 95.2 millones de dólares por debajo del recibido en enero de este año, mes en el que tradicionalmente se registra un mayor flujo de envíos por efecto de las visitas de dominicanos no residentes durante el período navideño.

El BCRD explicó que el comportamiento de las remesas responde al complejo entorno internacional que prevalece actualmente. Los conflictos en Medio Oriente han elevado los precios del petróleo y sus derivados, generando mayores presiones inflacionarias y reduciendo el ingreso disponible de los hogares.

A esto se suma un desempeño económico de los Estados Unidos menos favorable de lo previsto, país desde donde se originó el 83.4 % de los flujos formales recibidos en febrero, equivalentes a 663.5 millones de dólares.

En ese sentido, el desempleo general en los Estados Unidos se ubicó en 4.4 % en febrero, ligeramente por encima del 4.3 % registrado en enero de 2026, con una pérdida neta de 92,000 empleos.

En el caso de la población latina, la tasa de desempleo alcanzó 5.2 %, frente al 4.9 % observado en enero.

No obstante, el índice de gestores de compras (PMI, por sus siglas en inglés) no manufacturero del Instituto de Gerencia y Abastecimiento (ISM) registró un valor de 56.1 en febrero, superior al 53.8 de enero, lo que indica una expansión del sector servicios.

Este sector concentra una proporción importante del empleo de la diáspora dominicana, lo que contribuyó a amortiguar parcialmente la caída del empleo.

Remesas desde otros países El Banco Central también destacó la recepción de remesas por canales formales desde otros países en febrero, como España, con 46.7 millones de dólares, equivalentes al 5.9 % del total. Le siguen Italia y Suiza, con 1.2 % y 1.0 % de los flujos recibidos, respectivamente. También se registraron envíos desde Haití, Canadá y Panamá, entre otros países.

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Distribución por provincias

Respecto a la distribución de las remesas por provincias, el Distrito Nacional recibió 48.0 % del total en febrero, seguido de Santiago y Santo Domingo, con 10.5 % y 6.6 %, respectivamente. En conjunto, las zonas metropolitanas concentraron 65.1 % de las remesas recibidas.

El crecimiento de 1.0 % en el flujo de remesas entre enero y febrero es coherente con las proyecciones del Banco Central, que estiman un aumento interanual de 3.5 % en 2026, menor al observado en 2025, considerando la entrada en vigor en enero del nuevo impuesto a los envíos desde Estados Unidos y la incertidumbre del entorno internacional.

Al analizar la evolución del sector externo, el BCRD prevé una evolución favorable de los ingresos de divisas durante 2026, incluyendo turismo, inversión extranjera directa (IED), exportaciones y remesas.

En el caso de estas últimas, se estima que alcancen alrededor de 12,200 millones de dólares, mientras que la IED superaría los 5,000 millones de dólares al cierre del año.

Estos ingresos de divisas contribuirán a mantener la estabilidad relativa del tipo de cambio. Al 28 de febrero de 2026, la moneda nacional se había apreciado 5.2 % frente al dólar estadounidense con respecto a diciembre de 2025.

Asimismo, estos flujos externos permiten mantener un nivel adecuado de reservas internacionales, que al cierre de febrero se ubicaron en 16,180.7 millones de dólares, equivalentes al 12.2 % del producto interno bruto (PIB) y suficientes para cubrir 5.7 meses de importaciones, niveles por encima de los umbrales recomendados por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El Banco Central reafirmó su compromiso de continuar monitoreando el entorno económico internacional y de adoptar las medidas necesarias para mitigar su impacto en la economía dominicana, a fin de preservar la estabilidad de precios y del mercado cambiario.