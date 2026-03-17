La banca múltiple facilitará la contratación de hipotecas digitales a partir de abril

La presidenta de la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) Rosanna Ruiz, informó que a partir de abril los bancos múltiples del país permitirán a sus usuarios contratar hipotecas totalmente digitales, en un esfuerzo de digitalizar los servicios financieros, a la vez que se facilita su acceso para los dominicanos en la diáspora.

"Vamos a ser el primer país en tener una hipoteca digital con alcance a la diáspora, que va a mover todo el sector de la construcción y el turismo", aseveró.

Esta opción estará habilitada a través de las aplicaciones digitales de cada banco múltiple para que, solo con la cédula, los usuarios puedan acceder a la hipoteca sin tener que trasladarse "ni al banco, ni al consulado, ni a un ministerio" para adquirir una vivienda.

"No importa si está en Estados Unidos, en Europa o en cualquier país. Solo con su cédula podrán abrir una cuenta digital, y comprar una vivienda digital", manifestó Ruiz este martes tras participar del Foro "Mujeres de Impacto", organizado por la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores).

Pago digital de todos los impuestos

El proceso permitirá el pago digital de todos los impuestos asociados al préstamo, lo que consideró como un avance respecto al primer programa piloto de hipotecas digitales que la ABA lanzara con el BHD en el 2023.

"Hicimos uno en el 2023 (...), pero al momento de pagar el 3 % del impuesto sobre la transferencia, tuvimos que imprimir el contrato y pagar el impuesto físicamente. Ahora el flujo va a ser totalmente digital", aseguró.

Indicó que esto fue posible tras una conexión con los sistemas digitales de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), lo que permitirá facilitar todo el proceso.

De igual forma, garantizó que estas operaciones están protegidas con los más altos estándares de cumplimiento en materia de ciberseguridad para que estos procesos se realicen de manera segura.

Más de un millón de cuentas digitales

Al participar de un panel durante el evento, Ruiz indicó que la banca múltiple ya suma más de un millón de cuentas digitales creadas por los usuarios a través de sus teléfonos, lo que representa un avance en materia de digitalización e inclusión financiera.

"Estamos apostando al encadenamiento con innovación, y nuestra misión es ser esa banca cercana que es parte fundamental de lo que nos toca: financiar ideas, financiar sueños y acompañar a los sectores productivos y a los hogares en la consecución de sus metas y de sus logros", resaltó.