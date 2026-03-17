Voluntarios del Popular y Hábitat mejoran viviendas y cancha en Yaguate

Voluntariado del Popular pintando a una de las casas que fue beneficiada durante la jornada. ( FUENTE EXTERNA )

Unos 200 voluntarios del Banco Popular Dominicano y Hábitat para la Humanidad República Dominicana realizaron una jornada comunitaria en el sector Duzón, donde construyeron pisos de concreto en cinco viviendas y remozaron una cancha deportiva.

La iniciativa benefició de manera directa a cinco familias, mientras que unas 825 personas de la comunidad podrán utilizar el espacio deportivo reacondicionado, promoviendo la integración social.

En la actividad participaron 95 colaboradores del Voluntariado Popular, 20 representantes de Hábitat Dominicana y alrededor de 50 comunitarios, quienes trabajaron en equipos para llevar a cabo las mejoras habitacionales y el acondicionamiento del área recreativa.

Alianza por la vivienda digna

La colaboración entre ambas entidades inició en 2023, con el objetivo de intervenir unas 200 viviendas en condiciones vulnerables mediante la instalación de pisos de concreto, mejorando así la seguridad y salubridad de los hogares.

Como parte de este esfuerzo, el Popular ha destinado 200,000 dólares al programa "100 mil Pisos Para Jugar", impulsado por Hábitat, que busca sustituir pisos de tierra por superficies más seguras, reduciendo riesgos de enfermedades y elevando la calidad de vida de las familias.

Impacto social

Durante la jornada, Mariel Bera, vicepresidenta de Relaciones Corporativas y Banca Responsable del Grupo Popular, destacó que estas acciones reflejan el compromiso de la entidad con el desarrollo social del país.

Señaló que "un piso firme representa salud, seguridad y bienestar para una familia", al tiempo que valoró la entrega de los voluntarios como motor del cambio comunitario.

De su lado, Cesarina Fabián, directora nacional de Hábitat Dominicana, resaltó la importancia del trabajo conjunto entre el sector privado, las comunidades y las organizaciones sociales para lograr transformaciones reales.

Los trabajos se realizaron bajo la supervisión de técnicos e ingenieros de Hábitat, mientras un grupo adicional de voluntarios se encargó de la rehabilitación de la cancha, ubicada a unos 650 metros del área principal de intervención.