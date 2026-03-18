¿Está perdiendo dinamismo el crédito al sector privado?

Entre todos los préstamos, la mayor proporción correspondió al crédito de consumo. ( FREEPIK )

De acuerdo con datos del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), al cierre de febrero del 2026 el crédito al sector privado en moneda nacional alcanzó un total de 1,984,379.3 millones de pesos, con un crecimiento interanual del 9.2 %, apenas 0.2 puntos porcentuales por encima del mismo mes del 2025.

Entre todos los préstamos, la mayor proporción correspondió al crédito de consumo, que totalizó 652,645.9 millones de pesos, equivalente al 32.9 % del total. Le siguió adquisición de viviendas, con 422,767.3 millones de pesos, un 21.3 % del total. Luego el sector comercio con 294,450.7 millones de pesos, representando el 14.8 %. Estos sectores representan el 69 % de los préstamos al sector privado.

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De estos, el sector de mayor crecimiento fue el de comercio, con un aumento del 21.2 % interanual; seguido por adquisición de viviendas con 10.5 %. En cambio, los préstamos de consumo experimentaron un crecimiento del 4.2 %; continuando una tendencia de desaceleración desde enero del 2024 cuando alcanzaron un 20.1 %.

En otros sectores relevantes, destacan construcción con un crecimiento interanual del 23.4 %, hoteles y restaurantes con 22.9 % e industrias manufactureras con 9.7 %.

La tendencia en la desaceleración del crédito privado en moneda nacional se ha mantenido desde inicios del 2024, reflejando una menor demanda de crédito para actividades productivas y para consumo.

A pesar de las facilidades de liquidez otorgadas por las autoridades monetarias, las condiciones de la economía aparentan no ser favorables para un incremento significativo en los proyectos productivos. En este contexto, la economía del país evidencia una necesidad de reformas para aumentar las inversiones, la producción, el aumento del empleo y el consumo.

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Una colaboración del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees).