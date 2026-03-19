Las exportaciones de zonas francas crecen 7.4 % en febrero de 2026

Las exportaciones de zonas francas registraron un crecimiento acumulado de 2.3 %. ( FUENTE EXTERNA )

Las exportaciones de zonas francas de la República Dominicana crecieron 7.4 % en febrero de 2026, al alcanzar 703.88 millones de dólares, según estadísticas de la Dirección General de Aduanas.

Este incremento equivale a 48.63 millones de dólares adicionales en comparación con el mismo mes de 2025, reflejando el desempeño del sector dentro del comercio exterior del país.

En el mismo período, las exportaciones totales registraron un crecimiento interanual de 21.6 %, al pasar de 1,007.49 millones de dólares en febrero de 2025 a 1,225.38 millones de dólares en febrero de 2026, para un aumento de 217.88 millones.

Impacto de Estados Unidos

El mercado de Estados Unidos fue el principal impulsor del crecimiento de las zonas francas durante el mes.

Las exportaciones hacia ese destino aumentaron 7.1 %, equivalente a 34.5 millones de dólares adicionales, lo que explica más del 70 % del crecimiento registrado en febrero. También se destacó el aumento de 26.6 % en las exportaciones hacia la Unión Europea.

En el acumulado de los dos primeros meses del año, las exportaciones totales del país alcanzaron 2,290 millones de dólares, para un crecimiento de 13.7 % respecto al mismo período de 2025.

Durante ese mismo período, las exportaciones de zonas francas registraron un crecimiento acumulado de 2.3 %, equivalente a 28.28 millones de dólares adicionales frente al acumulado hasta febrero del año pasado.

Dentro de este resultado, el mercado europeo fue el principal impulsor del crecimiento acumulado del sector, con un aumento de 32 % en las exportaciones hacia ese destino durante los primeros dos meses del año.

"Estos resultados confirman la resiliencia y la capacidad de recuperación del sector de zonas francas, así como su papel clave dentro del dinamismo exportador de la República Dominicana", afirmó Claudia Pellerano, presidenta de Asociación Dominicana de Zonas Francas.