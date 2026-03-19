Entidades acuerdan fortalecer y modernizar los servicios de envío y recepción de remesas en el país

José Yude Michelén, Ysidro García, Alieska Díaz y Rosario Escarpita durante la firma del acuerdo. ( FUENTE EXTERNA )

El Banco de Reservas de la República Dominicana, MIO y Ría Money Transfer firmaron una alianza orientada a fortalecer y modernizar los servicios de envío y recepción de remesas, así como a impulsar la inclusión financiera y la digitalización de los pagos en el país.

Con esta iniciativa, las entidades buscan ampliar el acceso a servicios financieros digitales, optimizar los procesos de pago y mejorar la experiencia del usuario, al tiempo que fortalecen el ecosistema de remesas y contribuyen al desarrollo económico nacional.

El convenio integra la experiencia y liderazgo de Banreservas como principal entidad financiera del país, la capacidad tecnológica de MIO, fintech pionera en soluciones de pagos digitales en la República Dominicana, y la red global de Ría Money Transfer, uno de los principales proveedores internacionales de servicios de remesas.

El acuerdo fue suscrito en Nueva York por la vicepresidenta senior administrativa del Banreservas, Alieska Díaz; el vicepresidente senior de Negocios, Ysidro García; el presidente de MIO, José Yude Michelén, y Rosario Escarpita, directora para las Américas de Ría.

Impacto social

José Yude Michelén destacó el impacto social de la iniciativa, afirmando que "no hay nada más importante que acercar la bancarización a los sectores más vulnerables en igualdad de condiciones. Esta alianza permitirá que las remesas se reciban de forma más automática, eficiente y accesible para todos".

En tanto, Rosario Escarpita declaró que "la inclusión financiera no solo fortalece la economía, también mejora la calidad de vida de las personas. Apostamos por soluciones en tiempo real, más eficientes y a menor costo para nuestros clientes".

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La alianza ha sido estructurada conforme al marco regulatorio vigente en la República Dominicana, garantizando que los servicios se ofrezcan bajo estrictos estándares de cumplimiento, seguridad y transparencia.

Esta acción se enmarca en la visión de Banreservas de liderar la transformación digital del sistema financiero dominicano, apoyándose en aliados estratégicos que aportan innovación, alcance internacional y eficiencia operativa, con un enfoque centrado en el cliente.