Banco Popular aumenta en RD$10,000 millones su capital social autorizado

Accionistas del Banco Popular durante la asamblea. ( FUENTE EXTERNA )

El Banco Popular Dominicano celebró su Asamblea General Extraordinaria–Ordinaria Anual de accionistas, en la cual presentó los resultados alcanzados durante el 2025, los cuales reflejan la fortaleza financiera de la entidad, su crecimiento sostenido y su capacidad para continuar apoyando el desarrollo económico y social del país.

Durante la asamblea, que fue dirigida por Manuel Grullón Hernández, en calidad de vicepresidente del Consejo de Administración, los accionistas aprobaron el incremento del capital social autorizado de la entidad, desde los 75,000 millones de pesos hasta los 85,000 millones, con el objetivo de respaldar los planes de crecimiento futuro del banco y fortalecer su estructura patrimonial.

Esta decisión responde a la estrategia de capital de la institución, orientada a mantener niveles adecuados de solvencia y apoyar la expansión de sus operaciones en los distintos sectores productivos de la economía nacional.

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La asamblea también aprobó la propuesta sobre el destino de las utilidades obtenidas durante el ejercicio social, incluyendo la distribución de dividendos a los accionistas y el fortalecimiento de las reservas de la entidad, en cumplimiento de la normativa vigente.

Los accionistas aprobaron la ratificación de Manuel Grullón, Marcial Najri, Manuel Grullón Hernández y Erich Schumann como miembros del Consejo de Administración que conforman el Grupo I.

Asimismo, aprobaron la inclusión de Manuel Jiménez y Nathalia Quirós Gómez dentro del Grupo I y III, respectivamente, por un período de tres años, así como la integración de Manuel Grullón Hernández, vicepresidente del Consejo de Administración del Banco Popular, dentro del Grupo II.

Por medio de un mensaje grabado a los asambleístas, el presidente del Consejo de Administración del Banco Popular, Manuel Jiménez, informó que al cierre del ejercicio social 2025 la entidad registró activos por 929,748 millones de pesos, lo que representa un crecimiento de un 9.4 % respecto al año anterior.

La cartera de préstamos neta ascendió a 579,145 millones de pesos, para un crecimiento de 42,134 millones de pesos, mientras que los depósitos totales alcanzaron 702,933 millones, reflejando un crecimiento de un 8.9 %.

Jiménez indicó que la institución mantuvo sólidos indicadores de calidad de activos, con un índice de morosidad de 1.55 %, inferior al promedio del sistema financiero, y una cobertura de cartera vencida de 193 %.

Patrimonio y utilidades

El patrimonio técnico cerró el año en 113,550 millones de pesos, con un índice de solvencia de 15.68 %, superior al promedio de la banca múltiple.

Finalmente, el banco obtuvo utilidades brutas por 37,822 millones de pesos y utilidades netas por 29,737 millones de pesos, luego del pago de 8,085 millones en impuestos.

Durante el ejercicio 2025, el Banco Popular superó los 1.2 millones de usuarios en su aplicación móvil, ampliando el acceso de los clientes a los servicios financieros a través de canales digitales seguros y eficientes.

El Popular otorgó financiamiento a proyectos de energía renovable por más de 525 millones de dólares, el impulso de soluciones de leasing verde y el desarrollo de iniciativas educativas como la Academia Finanzas con Propósito, orientada a promover la educación financiera y la inclusión.