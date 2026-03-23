Asociación Dominicana de Líneas Aéreas atribuyen alza del avtur a crisis en Medio Oriente

La Asociación Dominicana de Líneas Aéreas (ADLA) dijo que el incremento del avtur se debe a las tensiones geopolíticas en Medio Oriente. ( FUENTE EXTERNA )

La Asociación Dominicana de Líneas Aéreas (ADLA) afirmó este lunes el reciente incremento de 21.09 pesos en el avtur (Jet A-1), anunciado en el pasado viernes, responde a dinámicas internacionales asociadas a la volatilidad de los mercados energéticos, influenciadas actualmente por tensiones geopolíticas en Medio Oriente, particularmente en torno a Irán.

Mediante una de prensa, la institución indicó que este tipo de ajustes impacta de manera transversal a toda la industria aeronáutica —tanto aerolíneas nacionales como internacionales—, dado que el combustible constituye uno de los principales componentes de la estructura de costos operativos del sector.

Efectos en la aviación

"Estamos ante un fenómeno global que afecta a toda la aviación por igual. Las aerolíneas no tienen control sobre el precio del combustible, pero sí la responsabilidad de gestionar su impacto para garantizar la continuidad del servicio y la sostenibilidad de sus operaciones", expresó Omar Chahín Lama, presidente de ADLA.

En este contexto, la Asociación señaló que la evolución de tarifas responde a múltiples factores y no a decisiones aisladas de mercados específicos, sino a una realidad global que impacta integralmente a toda la industria de la aviación.