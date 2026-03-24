PNUD: Vulnerabilidad persiste pese a reducción de la pobreza en América Latina

Almudena Fernández, economista jefa para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). ( FUENTE EXTERNA )

Aunque la pobreza en países de América Latina y el Caribe, incluyendo República Dominicana, ha registrado reducciones "significativas", una parte de sus poblaciones aún vive en condiciones de vulnerabilidad que la exponen a retrocesos ante eventos adversos.

Así lo indicó Almudena Fernández, economista jefa para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), durante la presentación del informe "Bajo presión: recalibrando el futuro del desarrollo en América Latina y el Caribe", en el marco del evento "Ganancias Sostenibles 2026", de la Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental (Ecored).

Durante la presentación, Fernández mostró datos que señalan que casi cinco de cada 10 personas en República Dominicana "no cuentan con los mecanismos de afrontamiento necesarios para resistir incluso un evento adverso moderado".

Un evento adverso es descrito como una alteración intensa causada por fenómenos naturales o actividades humanas que genera emergencias o desastres.

"Vemos que América Latina y el Caribe es una región que logró reducir la pobreza de manera significativa. En la región, la pobreza pasó del 50 % en el 2000 a 25 % en el 2024, que es la última fecha de la que tenemos datos", indicó.

La especialista señaló que esta reducción no estuvo acompañada, en la región ni en República Dominicana, por una disminución de quienes viven en una franja de vulnerabilidad.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/24/whatsapp-image-2026-03-24-at-54406-pm-b7f71483.jpeg Fernández durante la presentación del informe Bajo Presión: Recalibrando el futuro del desarrollo en América Latina y el Caribe. (PAOLA WISKY)

"Es decir, aquellos que ya no son pobres, pero están solo por encima de la línea de pobreza, muy propensos a volver a caer en caso de cualquier evento adverso", sostuvo.

Fernández indicó que quienes se encuentran en esta franja de vulnerabilidad no están fuera del mercado laboral, "pero trabajan por cuenta propia o en empresas muy pequeñas".

"Entonces, tenemos todavía un tejido productivo y una fuerza laboral que están muy concentrados, ya sea en el autoempleo o en empresas muy pequeñas, que tienden a tener limitaciones en cuanto a su productividad y a su capacidad para crecer", explicó la representante.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/24/dsc06450-f8d5f5cf.jpg Ana María Díaz, representante residente del PNUD. (FUENTE EXTERNA)

Resiliencia empresarial

La resiliencia empresarial dejó de verse como una aspiración reputacional y pasó a colocarse en el centro de la competitividad, la continuidad operativa y la sostenibilidad de los negocios, según planteó la presidenta de Ecored, Christy Luciano, al advertir que las empresas enfrentan riesgos climáticos, tecnológicos, sociales y de gobernanza cada vez más convergentes, sistémicos y acelerados.

Luciano sostuvo que la capacidad de anticipar, adaptarse y responder a crisis interconectadas se ha convertido en una condición estratégica de supervivencia para el sector productivo.

El evento se llevó a cabo en el marco del 20 aniversario de Ecored y fue concebido como un espacio de alto nivel para articular al liderazgo empresarial, organismos multilaterales, autoridades y aliados regionales alrededor del eje "Resiliencia Empresarial para el Desarrollo Sostenible".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/24/dsc07352-1-8c96aa0f.jpg Conversatorio sobre liderazgo y buenas prácticas en resiliencia empresarial. (FUENTE EXTERNA)

Uno de los ejes económicos del encuentro fue la presentación del Informe Regional sobre Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe 2025, introducido por la representante en el país del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Ana María Díaz.

El programa también dio espacio a una discusión regional con presidentes de la red Integrarse, entre ellos representantes de AED, Centrarse, Sumarse, Fundemás y Ecored, quienes abordaron la resiliencia desde la perspectiva de la gobernanza empresarial, el compliance y la cooperación entre organizaciones de la región.

Buenas prácticas

En el evento se desarrolló el conversatorio sobre liderazgo y buenas prácticas en resiliencia empresarial, moderado por Gabriel Arias, de Marsh Latinoamérica.

Participaron Jake Kheel, vicepresidente de Fundación Grupo Puntacana; Milagros Decamps, vicepresidenta de Sostenibilidad de ENERGAS; Manuel García Troncoso, CEO de Global Storage, y Joandy Rodríguez Ciprián, gerente de Operaciones de Claro.

Durante el conversatorio, Kheel narró que el enfoque asumido a su llegada a Grupo Puntacana estaba orientado a mitigar el impacto negativo que genera la empresa en su propio entorno, incluida la conservación del agua y el manejo de residuos sólidos. "Pero si no pensamos fuera de la propiedad, es irrelevante lo que hacemos, porque al final ninguna empresa va a sobrevivir en un ecosistema destruido; entonces hay que tener un impacto fuera de nuestra propiedad", sostuvo.